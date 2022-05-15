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Leonel Ximenes

#FLUNOES: tricolores lançam campanha para o Flu jogar no ES

Corrente dos torcedores no Espírito Santo pede a volta do time, que não joga no Espírito Santo há cinco anos

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 02:11

Públicado em 

15 mai 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A campanha da torcida Young Flu Espírito Santo no Instagram
A campanha da torcida Young Flu Espírito Santo no Instagram Crédito: Reprodução do Instagram
Os torcedores capixabas do Fluminense estão com saudades da presença do seu time no Espírito Santo. Tanta saudade que lançaram uma campanha, nas redes sociais, para que o  atual campeão carioca se sensibilize e mande alguns dos seus jogos no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
A abstinência do torcedor tricolor tem razão de ser. A última vez que o Flu jogou no Espírito Santo faz mais de cinco anos. No dia 2 de abril de 2017, o time das Laranjeiras empatou em 1 a 1 com o Flamengo pelo Campeonato Carioca.

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“Queremos a valorização do tricolor capixaba, o Espírito Santo tem o maior número de sócios fora do Rio de Janeiro, podendo aumentar com o Fluminense jogando no Estado. E promessa é dívida, presidente, dê ao tricolor capixaba uma oportunidade de ver o Fluminense, só uma!”, publicou a torcida organizada Young Flu Espírito Santo nas redes sociais.
A seguir, os responsáveis pela postagem pedem aos seguidores da torcida organizada que compartilhem a imagem da campanha no Instagram, que comente a campanha no perfil do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, e que use a hashtag #FLUNOES em todas mídias.

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“Como em 2014, antes mesmo de o [novo] Kleber Andrade ficar pronto, a Young Flu Espírito Santo lançou a campanha e todos tricolores abraçaram a ideia compartilhando e depois ocorreu (sic) vários jogos do Fluminense, vamos mais uma vez?”, exorta a organizada capixaba no Instagram.
O Flu, além do Campeonato Brasileiro, disputa a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Por enquanto, em relação a jogos de outros times de fora do ES, está previsto apenas Brasiliense x Atlético-MG, domingo (22), no Kleber Andrade, pela Copa do Brasil. É o que temos para hoje.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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