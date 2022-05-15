FLUNOES: tricolores lançam campanha para o Flu jogar no ES

Os torcedores capixabas do Fluminense estão com saudades da presença do seu time no Espírito Santo
. Tanta saudade que lançaram uma campanha, nas redes sociais, para que o atual campeão carioca se sensibilize e mande alguns dos seus jogos no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica
.
A abstinência do torcedor tricolor tem razão de ser. A última vez que o Flu jogou no Espírito Santo faz mais de cinco anos. No dia 2 de abril de 2017, o time das Laranjeiras empatou em 1 a 1 com o Flamengo pelo Campeonato Carioca.
A seguir, os responsáveis pela postagem pedem aos seguidores da torcida organizada que compartilhem a imagem da campanha no Instagram, que comente a campanha no perfil do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, e que use a hashtag #FLUNOES em todas mídias.
“Como em 2014, antes mesmo de o [novo] Kleber Andrade ficar pronto, a Young Flu Espírito Santo lançou a campanha e todos tricolores abraçaram a ideia compartilhando e depois ocorreu (sic) vários jogos do Fluminense, vamos mais uma vez?”, exorta a organizada capixaba no Instagram.