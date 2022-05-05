Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Festa no Rochão

Real Noroeste supera o Vitória e conquista o Campeonato Capixaba 2022

O time de Águia Branca venceu o Alvianil por 1 a 0 com gol do atacante Toni Galego. É o segundo título estadual da equipe merengue

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 21:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2022 às 21:12
O Real Noroeste superou o Vitória e conquistou o título do Capixabão
O Real Noroeste superou o Vitória e conquistou o título do Capixabão Crédito: Henrique Montovanelli/FES
Real Noroeste supera o Vitória e conquista o Campeonato Capixaba 2022
O título do Campeonato Capixaba 2022 é do Real Noroeste! Também campeão em 2021, o time merengue bateu o Vitória por 1 a 0, nesta quarta-feira (04), e alcançou o bicampeonato estadual. Para o primeiro campeão da década, a conquista marca a manutenção da soberania estadual, no apogeu de uma trajetória vitoriosa iniciada pelo técnico Duzinho Reis anos atrás. 
O único gol da final do Campeonato Capixaba saiu dos pés de dois ex-jogadores do Vitória. Aos 27 minutos do segundo tempo, Toni Galego abriu o placar para o Real Noroeste. No lance, Jarles Baiano disparou pelo lado esquerdo e tocou para o atacante merengue apenas empurrar para o fundo do gol. 

Veja Também

Machista e desrespeitoso: o futebol capixaba pelo olhar das mulheres

Nova Venécia e Real Noroeste caíram de pé na Copa do Brasil

HISTÓRIA E VAGAS NA SÉRIE D E NA COPA DO BRASIL

Com a conquista, o Real Noroeste manteve a taça do Campeonato Capixaba em Águia Branca. Esse é somente o segundo título da história do time merengue no torneio. De qualquer forma, o futebol capixaba volta a ter um bicampeão, após mais de 15 anos. No século XXI, o Serra, que viria a ser Tri, chegou ao feito em 2003 e 2004, bem como o Alegrense em 2001 e 2002. 
O título do Campeonato Capixaba 2022 dá ao Real Noroeste vaga na próxima edição da Copa do Brasil. O clube finalista também disputará em 2023 o Campeonato Brasileiro Série D. Agora, o time merengue concentra suas atenções para a quarta rodada da Série D 2022, onde é líder do Grupo 6 e encara sábado, às 16h, a Inter de Limeira, no Estádio Major José Levy Sobrinho. 
Toni Galego marcou o gol que garantiu a vitória e o título para o Real Noroeste
Toni Galego marcou o gol que garantiu a vitória e o título para o Real Noroeste Crédito: Henrique Montovanelli/FES

O JOGO

A postura inicial indicava um jogo disputado e quente, mas o Vitória demorou a entrar em campo. O Real Noroeste se impôs e abriu o placar. No entanto, o gol marcado por Ítalo, aos três minutos, foi anulado de forma equivocada por impedimento. Explorando o lado direito, o time merengue seguiu se mostrando mais forte. A Águia Azul só foi responder com Edinho, aos 34, que cobrou falta em cima da barreira. A partir de então, o jogo ficou mais equilibrado, pois o Alvianil conseguiu impedir parcialmente o avanço do lateral Gabriel e as ações de Alex Pixote. 
As equipes voltaram com maior cautela, mas buscando o gol. Primeiramente, dando trabalho em cobranças de falta. Ao contrário dos 45 minutos iniciais, o Vitória conseguiu explorar os contra-ataques. Em uma das escapadas, o Alvianil de Bento Ferreira chegou a marcar, mas Renzo estava em posição irregular. Apesar disso, o Real Noroeste tinha as melhores investidas e abriu o placar. Aos 27, em contra-ataque, Jarles Baiano avançou pelo lado esquerdo e tocou para Toni Galego balançar as redes. Gol que garantiu a vitória e o título aos merengues.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixabão Futebol Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Manami Ocean Living
Mercado imobiliário de luxo bate recordes e impulsiona crescimento do alto padrão no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados