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Fluminense lança nova camisa tricolor em homenagem aos 120 anos; veja fotos

Estreia do uniforme será já neste sábado, contra o Santos, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2022 às 18:02

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 18:02

Acabou a espera! O Fluminense lançou, nesta sexta-feira, o novo uniforme número 1 em parceria com a Umbro. A camisa celebra os 120 anos de fundação do clube, aniversário que acontece no dia 21 de julho. A estreia já será neste sábado contra o Santos, às 16h30 no Maracanã, na abertura do Campeonato Brasileiro.Demorou, mas horas antes do lançamento oficial algumas imagens da camisa foram vazadas nas redes sociais. Os uniformes foram aprovados pelo Conselho Deliberativo no dia 29 de março. A pré-venda exclusiva nas lojas oficiais do Fluminense e no e-commerce da Umbro começa a partir deste sábado. Nas demais lojas, as vendas terão início na segunda-feira.
Entre os detalhes trazidos na camisa tricolor, a Umbro destaca a parte interna da gola com a data “21 de julho de 1902”, enquanto na barra externa há um selo criado especialmente para homenagear os 120 anos do clube das Laranjeiras.
Em 2022, o Fluminense vai lançar três uniformes: as tradicionais camisas tricolor e branca, além de uma camisa comemorativa pelos 120 anos. Apenas o primeiro foi revelado nesta sexta. O branco está previsto para ser divulgado em maio. Já o uniforme especial, nas cores cinza e branca, está programado para ser lançado em julho, mês de aniversário do clube.
Este será o terceiro lançamento da parceria entre Fluminense e Umbro. A parceria foi firmada em dezembro de 2019 e tem duração de três anos. A troca foi feita após diversos problemas de distribuição do clube com a Dryworld e Under Armour. A empresa canadense vem sendo alvo de disputa judicial com o Flu e a americana retirou seus investimentos no futebol.

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