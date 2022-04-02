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A volta do Tricolor

Fim do jejum: Fluminense empata com o Flamengo e é campeão Carioca

A taça do Cariocão voltará para as mãos do Tricolor após 10 anos. Placar agregado, somando os dois jogos da final, foi de 3 a 1 para o Flu

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 19:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2022 às 19:57
Cano marcou o gol do Fluminense na partida. Argentino também desperdiçou cobrança de pênalti que garantiria a vitória
Cano marcou o gol do Fluminense na partida. Argentino também desperdiçou cobrança de pênalti que garantiria a vitória Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Tchau, jejum! A taça do Campeonato Carioca volta para as mãos do Fluminense após 10 anos. O Tricolor empatou com o Flamengo em 1 a 1 neste sábado (02), no Maracanã, e garantiu o título já que venceu o jogo de ida da grande decisão por 2 a 0. Esse é o 32º título estadual da equipe comandada pelo técnico Abel Braga, conquista que encerra a sequência de títulos do time rubro-negro, que faturou o Cariocão nos últimos três anos.
Em uma partida cheia de emoção e muito disputada. Gabigol abriu o placar para o Flamengo, e o Germán Cano empatou para o Fluminense. O atacante argentino marcou todos os gols do Fluminense neste confronto decisivo, três no total, porém desperdiçou um pênalti que garantiria a vitória tricolor na partida. Mas como não influenciou no todo, festa do Flu no final.

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O JOGO

O Fluminense começou melhor a partida. Com boa posse de bola e troca de passes, envolveu o Flamengo e criou chances. o Rubro-Negro sentiu algumas mudanças no time titular e demorou a se encontrar na partida, mas conseguiu abrir o placar em jogada individual. Arrascaeta driblou como quis o zagueiro Manoel e cruzou para Gabigol chutar. A bola bateu no peito do goleiro Fábio e morreu nas redes.
Com o gol, o Flamengo se animou no jogo, mas acabou recebendo um balde de água fria nos minutos finais do primeiro tempo. Jhon Arias tabelou com Ganso e cruzou para Cano, que chutou de primeira e viu a bola desviar em um defensor rubro-negro e balançar as redes sem chances para o goleiro Hugo.
Na segunda etapa muita força de vontade do lado do Flamengo, mas pouco para chegar ao gol. Quem chegou mais perto da vitória foi o Fluminense, mas Cano desperdiçou pênalti após Filipe Luís tocar a mão na bola. No fim do jogo ânimos à flor da pele e Bruno Henrique e Fred expulsos. O Fluminense segurou o empate e garantiu o título.

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