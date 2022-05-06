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Cruzeiro atinge meta estabelecida por Ronaldo e consegue chegar aos 50 mil sócios-torcedores

E Ronaldo, dono da SAF da Raposa já quer mais: 100 mil sócios até  fim de 2022...

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 20:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2022 às 20:36
Com vários incentivos e pedidos de Ronaldo Nazário ao torcedor do Cruzeiro para aderir ao sócio-torcedor do clube, estipulando uma meta de 50 mil associados em 2022, a Raposa alcançou este número nesta sexta-feira, 6 de maio.
Em ritmo de contagem regressiva, quando faltavam menos de 100 fiéis para chegar ao número "mágico", , Ronaldo abriu uma transmissão ao vivo no seu canal no Twitch para celebrar o cumprimento da meta.
-Fizemos história, Nação Azul! Ainda é só o começo", disse. "Vocês são os mais brabos do mundo, entendendo a situação do clube e querendo participar. Muito obrigado pela confiança em mim e no projeto. Estaremos juntos até o fim, para fazer o Cruzeiro voltar à elite e conquistar títulos-disse o Fenômeno na live.Mas, como tudo na vida do ex-jogador é superlativo, Ronaldo já lançou um novo desafio ao cruzeirense: 100 mil sócios se o Cruzeiro subir para a Série A do Campeonato Brasileiro no fim da temporada.
O programa Sócio 5 Estrelas foi remodelado em janeiro, a pedido da nova gestão, e teve um crescimento exponencial, visto que no fim de 2021 eram menos de 10 mil ativos. Principal objetivo é gerar mais receita ao futebol, que passa por um processo de reconstrução.
Para quem mora em Belo Horizonte e região Metropolitana, há cinco planos que variam entre R$ 21 e R$ 1.200 por mês, que dão direito a descontos em ingressos e produtos, prioridade de compra e outros benefícios. Também há para quem mora no interior de Minas Gerais e outros Estados e até para quem reside no exterior, lançado recentemente.
Crédito: Aequipecelesteteráumincrementonasuaarrecadaçãocomaajudadoseutorcedor-(Foto:Reprodução/Twitter/@Cruzeiro

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