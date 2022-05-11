Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo chega a 35 mil sócios-torcedores e programa segue em alta

Após vitória sobre o Flamengo e com jogos contra Ceilândia e Fortaleza próximos, "Camisa 7" registra mais uma marca expressiva...

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 18:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2022 às 18:48
O "Camisa 7" segue crescendo. O Botafogo alcançou 35 mil sócios-torcedores no começo da noite desta quarta-feira. O programa de associados do Alvinegro está passando por um momento de alta desde o mês passado, no começo do Campeonato Brasileiro.+ Botafogo volta a vencer os três rivais na mesma temporada após quatro anos
O Alvinegro havia alcançado 30 mil sócios-torcedores há menos de um mês. O programa foi impulsionado durante a semana após a vitória do Glorioso sobre o Flamengo, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Brasília.
A procura também aumentou a partir da abertura dos ingressos para as partidas contra Ceilândia, nesta quinta-feira, e Fortaleza, no domingo. Os jogos têm, respectivamente, 17 mil e 5 mil ingressos comercializados até o momento de publicação desta matéria. Os ingressos continuam à venda.
O Botafogo, vale lembrar, colocou mais de 70 pessoas nos dois primeiros em casa no Campeonato Brasileiro e tem a segunda maior média de público da competição.
Crédito: TorcidadoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados