Botafogo chega a 35 mil sócios-torcedores e programa segue em alta

O "Camisa 7" segue crescendo. O Botafogo alcançou 35 mil sócios-torcedores no começo da noite desta quarta-feira. O programa de associados do Alvinegro está passando por um momento de alta desde o mês passado, no começo do Campeonato Brasileiro.+ Botafogo volta a vencer os três rivais na mesma temporada após quatro anos

O Alvinegro havia alcançado 30 mil sócios-torcedores há menos de um mês. O programa foi impulsionado durante a semana após a vitória do Glorioso sobre o Flamengo, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Brasília.

A procura também aumentou a partir da abertura dos ingressos para as partidas contra Ceilândia, nesta quinta-feira, e Fortaleza, no domingo. Os jogos têm, respectivamente, 17 mil e 5 mil ingressos comercializados até o momento de publicação desta matéria. Os ingressos continuam à venda.

O Botafogo, vale lembrar, colocou mais de 70 pessoas nos dois primeiros em casa no Campeonato Brasileiro e tem a segunda maior média de público da competição.