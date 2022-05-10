'O Flamengo é do povo': Torcedores estendem faixa na porta da sede do clube na Gávea

Um grupo de torcedores estendeu uma faixa na porta da sede do Flamengo na Gávea. O protesto é contra a decisão do Conselho Deliberativo, que na noite da última segunda-feira, aprovou a inclusão da categoria de sócios ''Off-Rio'' com a limitação de mil associados.+ Sócio 'Off-Rio' limitado no Flamengo: entenda a decisão e a repercussão no clube