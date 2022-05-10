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'O Flamengo é do povo': Torcedores estendem faixa na porta da sede do clube na Gávea

Grupo protesta contra a decisão que, aprovou a inclusão da categoria de sócios ''Off-Rio'' com limitação de mil associados...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 19:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 19:43
Um grupo de torcedores estendeu uma faixa na porta da sede do Flamengo na Gávea. O protesto é contra a decisão do Conselho Deliberativo, que na noite da última segunda-feira, aprovou a inclusão da categoria de sócios ''Off-Rio'' com a limitação de mil associados.+ Sócio 'Off-Rio' limitado no Flamengo: entenda a decisão e a repercussão no clube
Na tarde desta terça-feira, o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello, também se manifestou publicamente e considerou a decisão um retrocesso. O conselheiro votou contra. O atual presidente do clube, Rodolfo Landim, é o principal alvo do protesto feito pelos flamenguistas.
- O Flamengo é do povo. Landim enganador - descreve a faixa.
Crédito: GrupodetorcedoresdoFlamengoprotestanaportadasedenaGávea(Foto:Reprodução

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