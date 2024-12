Famoso ponto turístico de Vila Velha fecha para obras

Um dos mais bonitos e conhecidos pontos turísticos de Vila Velha, o Farol de Santa Luzia, na Praia da Costa, estará fechado para obras a partir desta terça-feira (19), véspera do feriado do Dia Nacional da Consciência Negra. O monumento deverá ser reaberto na primeira quinzena de dezembro.



Entre as obras previstas, que serão feitas pela Capitania dos Portos do ES e pela prefeitura, estão a reforma dos casarios e dos deques, pintura geral, melhorias nos banheiros, na loja de artesanato e na sala da memória. Na estrutura do farol, serão realizadas intervenções como manutenção da cúpula, reparos na maquinaria, troca de vidros e uma nova pintura.