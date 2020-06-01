Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Exército vai combater a Covid-19 em unidades de saúde de Fundão e nos Correios

Militares do 38° Batalhão de Infantaria (Vila Velha) vão higienizar e sanitizar esses locais com  produtos homologados pelo Ministério da Saúde

Públicado em 

01 jun 2020 às 11:58
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Militares do Exército descontaminam um terminal de ônibus em Campinas, SP
Militares do Exército descontaminam um terminal de ônibus de Campinas, SP Crédito: Divulgação
Militares do 38º Batalhão de Infantaria do Exército (Vila Velha) começam amanhã (2) o trabalho de higienização e sanitização de Unidades de Saúde de Fundão e de agência dos Correios localizadas na Serra e em Vila Velha. A ação, que vai até sexta-feira (5), tem como objetivo desinfectar locais de grande movimentação de público para impedir a contaminação pelo novo coronavírus.
Os dez militares envolvidos diretamente na mobilização sanitária vão utilizar na limpeza produtos homologados pelo Ministério da Saúde. Amanhã, será higienizada a unidade dos Correios de Jacaraípe, na Serra. Na quarta (3), o Exército estará em Fundão para higienizar a Unidade de Saúde da Família de Timbuí, a Unidade de Saúde Dra. Milena Botade Tonini, o Centro de Especialidades de Fundão e o Pronto-Atendimento Dr. Cézar Agostinho, na sede do município.
Na quinta-feira, os militares vão atuar na Unidade de Saúde Osair Ribeiro, em Praia Grande. O trabalho de higienização será encerrado na sexta-feira (5), na unidade dos Correios de Santa Mônica, em Vila Velha.

Veja Também

Aprenda a higienizar itens do dia a dia e evitar a transmissão de vírus

Militares do Exército vão às ruas para pedir que pessoas fiquem em casa

Militares da Marinha e do Exército treinam para combater óleo no ES

A ação de higienização e sanitização de locais públicos está sendo feita pelo Exército em todo o país. Aeroportos, como os de Brasília (DF),  Fortaleza (CE) e Campo Grande (MS), já foram alvo da limpeza. No Rio de Janeiro, a corporação treinou 60 garis para que eles possam atuar na descontaminação de ambientes. O curso foi ministrado por militares da Seção de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear da Escola de Instrução Especializada do Exército Brasileiro.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Fundão Serra Vila Velha Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O voto que decide o destino de multa de R$ 28 milhões no Tribunal do ES
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: novas regras para uso de bikes elétricas em Vitória
Imagem de destaque
Leandro Boneco e Gabriela trocam farpas após último Sincerão da temporada do BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados