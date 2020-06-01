Exército vai combater a Covid-19 em unidades de saúde de Fundão e nos Correios

Os dez militares envolvidos diretamente na mobilização sanitária vão utilizar na limpeza produtos homologados pelo Ministério da Saúde
. Amanhã, será higienizada a unidade dos Correios de Jacaraípe, na Serra. Na quarta (3), o Exército estará em Fundão para higienizar a Unidade de Saúde da Família de Timbuí, a Unidade de Saúde Dra. Milena Botade Tonini, o Centro de Especialidades de Fundão e o Pronto-Atendimento Dr. Cézar Agostinho, na sede do município.
Na quinta-feira, os militares vão atuar na Unidade de Saúde Osair Ribeiro, em Praia Grande. O trabalho de higienização será encerrado na sexta-feira (5), na unidade dos Correios de Santa Mônica, em Vila Velha.
A ação de higienização e sanitização de locais públicos está sendo feita pelo Exército em todo o país. Aeroportos, como os de Brasília (DF)
, Fortaleza (CE)
e Campo Grande (MS), já foram alvo da limpeza. No Rio de Janeiro
, a corporação treinou 60 garis para que eles possam atuar na descontaminação de ambientes. O curso foi ministrado por militares da Seção de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear da Escola de Instrução Especializada do Exército Brasileiro.