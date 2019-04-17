Batalhão do Exército na Prainha completa 100 anos

No ano em que se comemora o centenário da implantação do 38º Batalhão de Infantaria (BI) na Prainha, em Vila Velha, o Exército celebra também toda a história construída ao longo do período. De participação na Segunda Guerra Mundial a missões de paz, o efetivo da unidade militar do Estado revela a importância de sua atuação.

“Construímos uma relação sólida em vários episódios da República, participamos de combates aqui e pelo Brasil. Mais recentemente, fomos chamados para atuar após o rompimento da barragem de Mariana (MG) e para atuar na segurança pública do Estado, durante a paralisação da Polícia Militar”, destaca o comandante do Batalhão, tenente-coronel Marcelo Alves Pinto.

Parte dessa história é recontada em um espaço cultural no Forte São Francisco Xavier da Barra, instalado nas dependências do 38º BI, com armas antigas utilizadas nos confrontos e até uniforme de ex-combatentes da Grande Guerra.

Além disso, nesta semana em que também se comemora o Dia do Exército e o Dia do Batalhão, ambos em 19 de abril, há uma exposição temporária com armamento, materiais de comunicação e de campanha, fardas militares, entre outros itens para receber a visita de grupos escolares. Ainda faz parte dos festejos uma solenidade, que será realizada hoje à noite, com a presença de empresários e autoridades.

No 38º BI, há veículos e equipamentos Crédito: Fernando Madeira

COMUNIDADE

Embora uma das principais atribuições do Exército seja a garantia da lei e da ordem, o efetivo militar tem atuado, com frequência, em ações voltadas ao atendimento da comunidade.

Um papel recorrente é o apoio em operações da Defesa Civil, em casos de alagamentos e deslizamentos, ou no combate ao mosquito da dengue. Também existem outras iniciativas, igualmente importantes, como um projeto de atividades esportivas e de lazer para crianças carentes, de 6 a 15 anos, no contraturno escolar.

Blindado da 2ª Guerra está exposto em frente ao batalhão. Crédito: Fernando Madeira

EFETIVO





Atualmente, o Exército no Estado reúne cerca de 800 militares. O efetivo feminino é formado por um grupo de 30 mulheres, com atuação nas áreas de saúde e administrativa. Apesar do número ser pequeno em comparação ao de homens, o tenente-coronel Alves ressalta que a participação das mulheres vem aumentando gradativamente e que, inclusive, agora existe a possibilidade de ingressarem na carreira do Exército por meio de concurso na área bélica. “Daqui a dois anos já estarão ocupando a posição de aspirante-oficial podendo chegar ao generalato”, frisou.

No momento, não há efetivo do Batalhão atuando fora do Estado, mas o tenente-coronel garantiu que isso não significa falta de trabalho. Os militares ficam em treinamento constante.

“Estamos em formação o tempo inteiro. A nossa tropa tem que estar em condições plenas de emprego para que, na hora em que formos acionados, possamos atuar prontamente”, finaliza o comandante.

Exército tem um efetivo atual de 800 militares no Estado Crédito: Fernando Madeira

SAIBA MAIS

História

Datas comemorativas

Em 19 de abril de 1851, fundiram-se o Batalhão de Caçadores e a 6ª Companhia de Pedestres, em Salvador (BA), dando origem ao que é hoje o 38º Batalhão de Infantaria, em Vila Velha.

A transferência, por decreto presidencial, do Batalhão da Bahia para o Espírito Santo ocorreu em 1917, tendo se instalado primeiro em Vitória. A sede que hoje abriga o 38º BI, na Prainha, foi transferida da Marinha para o Exército em novembro de 1919, quando é celebrado o centenário.