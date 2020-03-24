Coronavírus no ES: Correios suspendem serviços e aumentam prazo de entrega

Correios: funcionários reclamam de falta de máscaras e álcool em gel Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

As cartas e encomendas de capixabas devem demorar até três dias a mais para chegar do que o prazo previsto. Isso porque para evitar expor funcionários ao contágio do coronavírus , os Correios adotaram algumas mudanças nas entregas de correspondências no Espírito Santo . Além do prazo estendido, estão suspensos os serviços com hora marcada, como o Sedex 10, Sedex 12, Sedex Hoje e o telegrama.

A empresa informa ainda que estão suspensos pagamentos de indenizações por atraso para todos os serviços nacionais e internacionais. A medida se deve pelo afastamento de parte dos empregados no grupo de risco e daqueles que residem com pessoas que se enquadrem neste perfil.

Os empregados que estiverem cumprindo horário nas instalações da empresa vão passar a ser divididos em turnos, que serão definidos com horários alternativos para entrada, saída e intervalo para refeição. Nos locais onde o acesso à empresa é feito por meio de identificação digital, a entrada dos empregados será apenas com o crachá de identificação. A intenção é evitar aglomeração nos ambientes de uso comum e em horários de pico de transporte público.

MÁSCARAS PARA CARTEIROS

Funcionários dos Correios foram até a Justiça do Trabalho para exigir que a estatal disponibilize máscaras, luvas e álcool em gel para as equipes que atuam nas ruas e na logística das entregas. Segundo o diretor do sindicato da categoria (Sintect-ES), Fischer dos Santos, os servidores não querem deixar de trabalhar, mas, por estarem mais expostos, temem que atuar sem máscaras e luvas possam se contaminar e transmitir o vírus para os usuários.

"Lidamos todos os dias com cerca de 3 mil pessoas, entre quem recebe as correspondências, equipes e público nas ruas. Estamos expostos, mas sabemos que os Correios é um serviço essencial, ainda mais neste momento em que as pessoas estão impedidas de sair de casa. Mas queremos segurança para trabalhar e para quem está em casa recebendo encomendas" Fischer do Santos - Diretor sindical

A liminar, concedida pela juíza Valéria Lemos Fernandes Assad da 13ª Vara do Trabalho de Vitória, é do último dia 19 de março e tem o prazo de 10 dias, ou seja, até o dia 29 para ser atendida. Para o sindicato, contudo, a necessidade de atuar com os equipamentos de proteção adequados é mais urgente.

Estamos trabalhando com aglomerações de pessoas e sem proteção. Enquanto todas as empresas tentam oferecer alguma segurança, um conforto para seus funcionários em uma situação drástica como a que vivemos, nós ficamos sem algo simples, que pode faze diferença. Até para evitar que fiquemos afastados e comprometa o trabalho, alega.

OUTRO LADO

Procurados, os Correios afirmaram que estão seguindo a determinação do Decreto nº 10.282/2020 da Presidência da República, "que define os serviços postais como essenciais. A empresa está atenta à proteção de empregados e clientes, com protocolos operacionais e profiláticos já disseminados desde a semana passada."