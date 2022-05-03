Ex-servidor público é condenado a devolver R$ 1,8 milhão no ES

A equipe técnica do TCES constatou que a movimentação bancária pessoal do servidor era incompatível com seus rendimentos mensais Crédito: Agência Brasil

Tribunal de Contas do Estado (TCES) condenou Adair Lucas, ex-servidor da Câmara de Vereadores de Itarana , a devolver R$ 1.822.340,97, além de multa no valor de R$ 30 mil, por desvio de recursos públicos da conta daquele Legislativo. Ainda cabe recurso da decisão, proferida pelo conselheiro Rodrigo Coelho, que acompanhou o entendimento técnico e o parecer do Ministério Público de Contas.

O processo julgado pelo TCES é referente à Tomada de Contas Especial Instaurada pela Câmara de Itarana para apurar a ocorrência de desvio e perda de dinheiro público, não aplicação de recursos públicos e prática de atos ilegítimos que resultaram em danos ao erário.

Ao analisar os demonstrativos contábeis, extratos bancários, extratos de aplicações bancárias e extratos de folha de pagamento dos anos de 2016 a 2020, a Comissão de Tomada de Contas Especial apurou diferença entre o saldo contábil e o saldo financeiro, constante da conta bancária da titularidade do Legislativo itaranense.

Segundo os autos do processo, foi possível observar a realização de diversas operações bancárias efetuadas diretamente à conta do ex-servidor, em benefício próprio. Além disso, foram contabilizadas, segundo o Tribunal de Contas, as diversas multas sofridas pela Câmara, em razão da omissão e negligência do então servidor público.

Constatou-se que o montante apurado no valor de R$ 724.195,00, na conta bancária pessoal do ex-servidor, no período de novembro 2017 a outubro de 2020, era incompatível com seus vencimentos mensais, o que configurou desvio de recursos públicos da Câmara Municipal.