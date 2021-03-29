Produtor cultural que desviou dinheiro de peça sobre Cristo é preso

Auto da Paixão de Cristo, apresentado sempre na Semana Santa Crédito: Divulgação

Pecado, pecado, pecado. Além de crime, é claro. Por que tanta ira santa?, pode estar perguntando o curioso leitor. É que um produtor cultural, que recebeu R$ 17 mil de verba de incentivo à cultura para realizar o Auto da Paixão de Cristo, no município de Montanha , desviou o dinheiro (público) e gastou tudo em festas e mobília para sua casa. Pecado da luxúria, da avareza e da gula, certo?

O castigo terreno já chegou, bem antes do Divino: o traidor de Cristo e do povo foi preso nesta segunda-feira (29), em Vila Velha, acusado de desvio de 17 mil moedas de prata (e pensar que Judas se contentou com 30...).

O suspeito foi preso pela Polícia Civil em cumprimento de mandado de prisão preventiva, em Itapoã. Com 32 anos de idade, o produtor cultural é acusado de desviar dinheiro público obtido, em parte, por meio da Lei Aldir Blanc, criada para auxiliar o mundo artístico em dificuldade por causa da pandemia de Covid-19.

A investigação foi realizada pela Delegacia de Polícia de Montanha em conjunto com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e a Delegacia Regional de Vila Velha. O indivíduo foi localizado em seu apartamento, no bairro Itapoã, em Vila Velha, e não ofereceu resistência à prisão.

O produtor cultural é suspeito de desviar R$ 17 mil em recursos públicos provenientes de verba disponibilizada por meio de editais de incentivo à cultura da Prefeitura de Montanha. Do total, R$ 5 mil são recursos da União concedidos de forma emergencial para profissionais do setor cultural, por meio da Lei Aldir Blanc.

“Segundo restou demonstrado no inquérito policial, o suspeito recebeu a quantia da Prefeitura de Montanha para a aplicação em projetos culturais e artísticos, porém fugiu do município com o dinheiro e passou a ser visto nas redes sociais ‘ostentando’ e gastando o dinheiro em festas e viagens e comprando aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos para sua casa”, relatou o titular da DP de Montanha, delegado Leonardo Ávila.

O inquérito demonstrou que o investigado é ligado a um grupo teatral do Distrito de Vinhático, no interior de Montanha, que realiza apresentações da Paixão de Cristo. A inscrição nos editais indicava o detido como representante deste grupo teatral e o dinheiro seria destinado a custear apresentações.

“No entanto, depois que o valor foi creditado na conta bancária do investigado, ele sumiu da cidade de Montanha e não repassou o dinheiro. Representantes da prefeitura e até mesmo amigos dele, que também fazem parte do grupo, tentaram contato, sem sucesso. Ele recebeu o valor no dia 28 de dezembro de 2020 e, dias depois, fez publicações nas redes sociais, participando de festas de réveillon”, explicou Ávila.

A Polícia Civil foi acionada e, por meio da DP de Montanha, instaurou inquérito policial. As investigações indicaram que o suspeito estava vivendo em Itapoã, Vila Velha . Ele inclusive usou parte do dinheiro desviado para comprar eletrodomésticos para o apartamento. Após a prisão, ele prestou depoimento e confirmou que tinha usado o dinheiro destinado ao grupo teatral, alegando que pretendia devolver. O detido foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, onde permanece à disposição da Justiça.