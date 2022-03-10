Ex-cacique político de Vila Velha quebra promessa (de novo) e vai se candidatar

Ivan Carlini, ex-presidente da Câmara de Vila Velha Crédito: Amarildo

A desculpa pela quebra de mais uma promessa (pública) está na ponta da língua: “Depois de certa idade a gente fica um velho enjoado em casa e tenho que ocupar a minha mente”. Este é Ivan Carlini, vereador em Vila Velha por 28 longos anos, que havia anunciado que tinha desistido da vida pública, mas reconsiderou a decisão e anuncia que vai se candidatar a deputado estadual em outubro. Antes da eleição municipal, chegou a prometer a abandonar a vida pública e não disputar mais um mandato na Câmara , o que não ocorreu.

Presidente da Câmara canela-verde por sete mandatos consecutivos, Carlini, que não conseguiu se reeleger em 2020, diz que vai escolher seu novo partido no próximo dia 18. Ele diz que está entre cinco opções partidárias, mas a coluna apurou que a escolha dele vai recair sobre uma legenda de centro-direita com grande peso político no Estado.

Ele até tenta despistar, embora acabe deixando o quadro mais estranho: “Meu novo partido não é nem direita nem de esquerda”. O ex-vereador, que era filiado ao DEM, já deu entrada na sua aposentadoria no Incra. Ele vai fazer 62 anos de idade em maio, mas desde que ficou sem mandato, há um ano e dois meses, não parou.

“Tenho andado por vários bairros de Vila Velha, Cariacica e Serra e recebo lideranças em minha casa em Cobilândia. O povo pede que eu volte à política e, por isso, vou voltar. O povo está me animando”, avisa Carlini, naquele seu jeito bem populista e conhecido de fazer política.

Nada modesto, o ex-cacique político diz que tem recebido a promessa de apoio de várias lideranças comunitárias na Grande Vitória. “Só de Cariacica, tenho apoio de lideranças de 20 bairros”, contabiliza.

Segundo ele, todos estarão presentes na festa de sua filiação partidária no próximo dia 28, às 19h30, em sua casa em Cobilândia. Carlini afirma que vai convidar os prefeitos Arnaldinho Borgo (Vila Velha) e Euclério Sampaio (Cariacica), deputados e dirigentes partidários.

E até o ex-prefeito Max Filho (PSDB) vai ser convidado para o rega-bofe. Mas ele não havia rompido politicamente com o ex-prefeito de Vila Velha durante a eleição municipal de 2020? Havia. Mais uma vez, Carlini mudou de opinião.