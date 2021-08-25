ES terá chapa “puro-sangue” para assessorar consulado italiano

Pelo menos 20 mil capixabas estão aptos a votar em seus representantes junto ao consulado do RJ/ES Crédito: Divulgação

Não basta ser de origem italiana - tem que ser de maioria capixaba. Em resumo, esta é a ideia que está movendo a chapa que será formada por descendentes de italianos no Espírito Santo que vão concorrer ao Comitê Italianos no Exterior (Comites), organização que representa os italianos do exterior como representante diplomático-consular.

A chapa é formada por 12 membros que têm cidadania italiana e que são eleitos, de forma proporcional, para assessorar o consulado italiano do Espírito Santo/Rio de Janeiro. Outros quatro integrantes, chamados cooptados (não precisa ter a cidadania), serão indicados por associações ou por serem referência na comunidade italiana.

Entre as atribuições do Comites, está a de representar a coletividade italiana junto aos consulados, promovendo os interesses dos italianos no exterior; interpelar e favorecer aqueles que necessitam de ajuda para se situar em novo país; e manter a cultura e a memória histórica através da imigração italiana.

No total, são sete Comites (pronuncia-se cômites) em funcionamento no Brasil. Além do ES/RJ, existem os da Embaixada em Brasília e os do Rio Grande do Sul, Santa Catarina/Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Norte/Nordeste.

Existem regras para quem quer votar para os integrantes dos Comites em todo o país. O voto é enviado pelos correios. Neste ano, os cidadãos ítalo-brasileiros deverão estar com seus endereços atualizados junto ao Consulado-Geral do Rio de Janeiro

O futuro eleitor também deverá se cadastrar através do site https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco e/ou deve preencher um formulário e enviar para o e-mail [email protected] junto com um documento com foto.

E existe ainda uma terceira opção: o eleitor deve preencher um formulário, com uma cópia de um documento com foto (brasileiro/italiano), e entregá-lo diretamente no consulado honorário de Vitória para se habilitar para a votação.

Thiago Roldi, vereador em Santa Teresa e um dos futuros integrantes da chapa capixaba, destaca que desta vez não haverá chapa única, como sempre aconteceu. Ele espera que os capixabas com origem italiana se habilitem para a eleição.

“Quando concorri ao Parlamento Italiano, em 2018, recebi cerca de 2,8 mil votos no Espírito Santo, mas no Estado mais de 20 mil eleitores estariam potencialmente aptos a votar”, lembra Roldi.