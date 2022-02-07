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Leonel Ximenes

ES tem 3 latrocínios em apenas quatro dias

Só em Cariacica foram dois crimes bárbaros no período

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 13:05

Públicado em 

07 fev 2022 às 13:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Morte em Bela Aurora
Latrocínio em Bela Aurora, o terceiro este ano no ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Em apenas quatro dias, Cariacica registrou dois latrocínios (roubo seguido de morte) neste início de fevereiro. O primeiro caso foi no dia 2, no bairro Maracanã, enquanto o último registro aconteceu neste domingo (6), em plena luz do dia, perto de crianças que brincavam no bairro Bela Aurora.
O caso de domingo foi o terceiro latrocínio do mês no Estado. A outra ocorrência também foi no dia 2, mas em Serra Dourada, na Serra.
Os números de latrocínio têm oscilado no Espírito Santo. Em 2014, foram 50 ocorrências. Depois, em 2015, houve redução, indo para o patamar de 37. Contudo, em 2016, foram acumulados 56 roubos seguidos de morte.
Mesmo com a greve da PM, em 2017, os latrocínios conseguiram ter uma redução ante ao ano anterior, com 45 mortes. Já em 2018, foram 34, havendo nova queda, o que também ocorreu em 2019, 25 incidentes.

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Mas desde 2020 o Espírito Santo tem enfrentado um crescimento de crimes desse tipo. Naquele ano, foram 39 e, em 2021, aconteceram 43 mortes violentas.
Delitos, assim, que ocorrem a qualquer hora do dia, chocam a população. E, infelizmente, nenhum bairro fica imune a essa ação criminosa, seja periférico ou de população de maior poder aquisitivo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Cariacica crime homicídio Segurança Pública Serra
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