ES tem 3 latrocínios em apenas quatro dias

O caso de domingo foi o terceiro latrocínio do mês no Estado. A outra ocorrência também foi no dia 2, mas em Serra Dourada, na Serra
.
Os números de latrocínio têm oscilado no Espírito Santo. Em 2014, foram 50 ocorrências. Depois, em 2015, houve redução, indo para o patamar de 37. Contudo, em 2016, foram acumulados 56 roubos seguidos de morte.
Mesmo com a greve da PM
, em 2017, os latrocínios conseguiram ter uma redução ante ao ano anterior, com 45 mortes. Já em 2018, foram 34, havendo nova queda, o que também ocorreu em 2019, 25 incidentes.
Mas desde 2020 o Espírito Santo
tem enfrentado um crescimento de crimes desse tipo. Naquele ano, foram 39 e, em 2021, aconteceram 43 mortes violentas.
Delitos, assim, que ocorrem a qualquer hora do dia, chocam a população. E, infelizmente, nenhum bairro fica imune a essa ação criminosa, seja periférico ou de população de maior poder aquisitivo.