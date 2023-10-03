Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

ES só tem um político entre os 100 “Cabeças” do Congresso Nacional

Veja a lista: ranking do Diap leva em conta vários critérios, como capacidade de conduzir debates, elaborar propostas e senso de oportunidades para tomada de decisões

Públicado em 

03 out 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) foi aprovado pelo Congresso Nacional nesta quinta (15)
Plenário da Câmara dos Deputados Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Entre os dez deputados federais e três senadores da bancada federal do Espírito Santo, apenas o senador Fabiano Contarato (PT) consta da lista dos parlamentares “mais influentes” do Congresso Nacional, na lista elaborada pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap).
O ranking leva em conta diferentes critérios, como a capacidade de conduzir debates, elaborar propostas e senso de oportunidades para tomada de decisões, para elencar os 100 nomes de destaque no Legislativo no ano.
O Diap dividiu os congressistas em cinco grandes grupos: 1) debatedores; 2) articuladores/organizadores; 3) formuladores; 4) negociadores; e 5) formadores de opinião.

Veja Também

Fabiano Contarato, do PT, é eleito o melhor senador do ano

Deputado do ES homenageia Ibiraçu com foto de praia da Bahia

Dos 20 partidos com representação no Congresso Nacional, 16 têm nome na lista dos 100 parlamentares mais influentes da atual legislatura, sob os critérios definidos pelo Diap. O PT lidera o ranking com 22 representantes, sendo 17 deputados e cinco senadores.

Veja Também

Mesmo internado, prefeito no ES faz live e dá entrevista na cama do hospital

Implante capilar: mais um prefeito deixa o "Partido dos Carecas" no ES

Na sequência, aparece o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e que concentra a maior bancada da Câmara dos Deputados. Segundo o levantamento, a sigla reúne 11 dos 100 nomes na lista, sendo sete deputados e quatro senadores.
Senador Fabiano Contarato (PT), em pronunciamento à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ)
Senador Fabiano Contarato (PT-ES) na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) Crédito: Edilson Rodrigues/ Agência Senado
Entre os 100 parlamentares que comandam o processo decisório no Congresso Nacional em 2023, 71 são deputados e 29 são senadores. Desses, 69% pertencem à base de sustentação do governo e 31% à oposição.

O QUE É O DIAP E COMO ELE ATUA

Fundado em 19 de dezembro de 1983, o Diap atua nos Poderes da República, em especial no Congresso Nacional e, excepcionalmente, nas Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores, para transformar em normas legais as reivindicações predominantes, majoritárias e consensuais da classe trabalhadora.
É constituído por cerca de 900 entidades sindicais de trabalhadores congregando centrais, confederações, federações, sindicatos e associações distribuídas em todos os Estados do país.

OS MAIS INFLUENTES DO CONGRESSO (POR ORDEM ALFABÉTICA)

  • Deputado Adolfo Viana (PSDB-BA)
Deputado Aécio Neves (PSDB-MG)
Deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB)
Deputado Alencar Santana (PT-SP)
Deputada Alice Portugal (PCdoB-BA)
Deputado Altineu Cortês (PL-RJ)
Deputado André Figueiredo (PDT-CE)
Deputado Antônio Brito (PSD-BA)
Deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP)
Deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP)
Deputado Arthur Lira (PP-AL)
Deputado Arthur Oliveira Maia (União-BA)
Deputado Augusto Coutinho (Republicanos-PE)
Deputado Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ)
Deputado Baleia Rossi (MDB-SP)
Deputada Benedita da Silva (PT-RJ)
Deputado Bohn Gass (PT-RS)
Deputado Carlos Jordy (PL-RJ)
Senador Carlos Portinho (PL-RJ)
Deputado Carlos Zarattini (PT-SP)
Deputado Chico Alencar (PSol-RJ)
Senador Cid Gomes (PDT-CE)
Senador Ciro Nogueira (PP-PI)
Deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA)
Senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB)
Deputado Danilo Forte (União Brasil-CE)
Senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP)
Deputado Doutor Luizinho (PP-RJ)
Deputado Eduardo Bismarck (PDT-CE)
Deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP)
Senador Eduardo Braga (MDB-AM)
Senador Eduardo Gomes (PL-TO)
Senador Efraim Filho (União Brasil-PB)
Senadora Eliziane Gama (PSD-MA)
Deputado Elmar Nascimento (União Brasil-BA)
Deputado Emanuel Pinheiro Neto (MDB-MT)
Deputada Erika Kokay (PT-DF)
Senador Esperidião Amin (PP-SC)
Deputado Eunício Oliveira (MDB-CE)
Senador Fabiano Contarato (PT-ES)
Deputado Felipe Carreira (PSB-PE)
Deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS)
Deputado Fernando Coelho Filho (União Brasil-PE)
Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
Deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR)
Deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP)
Deputado Heitor Schuch (PSB-RS)
Deputado Hugo Motta (Republicanos-PB)
Senador Humberto Costa (PT-PE)
Deputado Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL)
Deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ)
Senador Jaques Wagner (PT-BA)
Deputado João Leão (PP-BA)
Deputado Jonas Donizette (PSB-SP)
Deputado José Guimarães (PT-CE)
Deputado Júlio César (PSD-PI)
Deputado Júlio Lopes (PP-RJ)
Deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP)
Deputado Lincoln Portela (PL-MG)
Deputado Lindbergh Farias (PT-RJ)
Deputado Luciano Bivar (União-PE)
Deputada Luisa Canziani (PSD-PR)
Deputado Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR)
Deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP)
Deputada Luiza Erundina (PSol-SP)
Senador Marcelo Castro (MDB-PI)
Deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP)
Deputada Maria do Rosário (PT-RS)
Deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE)
Senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR)
Deputado Mendonça Filho (União Brasil-PE)
Deputado Nilto Tatto (PT-SP)
Deputado Odair Cunha (PT-MG)
Senador Omar Aziz (PSD-AM)
Deputado Orlando Silva (PCdoB-SP)
Senador Otto Alencar (PSD-BA)
Deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG)
Senador Paulo Paim (PT-RS)
Deputado Pedro Lupion (PP-PR)
Senadora Professora Dorinha (União Brasil-TO)
Senador Randolfe Rodrigues (Sem partido)
Deputado Reginaldo Lopes (PT-MG)
Senador Renan Calheiros (MDB-AL)
Deputado Renildo Calheiros (PCdoB-PE)
Deputado Ricardo Salles (PL-SP)
Senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG)
Senador Rogério Carvalho (PT-SE)
Deputado Rogério Correia (PT-MG)
Senador Rogério Marinho (PL-RN)
Deputada Roseana Sarney (MDB-MA)
Deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA)
Deputado Rui Falcão (PT-SP)
Deputada Tábata Amaral (PSB-SP)
Senadora Tereza Cristina (PP-MS)
Deputado Túlio Gadelha (Rede-PE)
Senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO)
Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB)
Deputado Wellington Roberto (PL-PB)
Senador Weverton Rocha (PDT-MA)
Deputado Zeca Dirceu (PT-PR)

Veja Também

Vereadora do PT recua e desiste de entregar comenda a padre Kelder

PSDB tem dois vereadores em Vila Velha. Mas vai perder um

Vereador bolsonarista no ES quer espantalhos em árvores

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Câmara dos Deputados Fabiano Contarato Senado Federal Congresso Nacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados