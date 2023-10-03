ES só tem um político entre os 100 “Cabeças” do Congresso Nacional

Plenário da Câmara dos DeputadosCrédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Entre os dez deputados federais e três senadores da bancada federal do Espírito Santo, apenas o senador Fabiano Contarato (PT) consta da lista dos parlamentares “mais influentes” do Congresso Nacional, na lista elaborada pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap).
O ranking leva em conta diferentes critérios, como a capacidade de conduzir debates, elaborar propostas e senso de oportunidades para tomada de decisões, para elencar os 100 nomes de destaque no Legislativo no ano.
O Diap dividiu os congressistas em cinco grandes grupos: 1) debatedores; 2) articuladores/organizadores; 3) formuladores; 4) negociadores; e 5) formadores de opinião.
Dos 20 partidos com representação no Congresso Nacional, 16 têm nome na lista dos 100 parlamentares mais influentes da atual legislatura, sob os critérios definidos pelo Diap. O PT lidera o ranking com 22 representantes, sendo 17 deputados e cinco senadores.
Na sequência, aparece o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e que concentra a maior bancada da Câmara dos Deputados. Segundo o levantamento, a sigla reúne 11 dos 100 nomes na lista, sendo sete deputados e quatro senadores.
Senador Fabiano Contarato (PT-ES) na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ)Crédito: Edilson Rodrigues/ Agência Senado
Entre os 100 parlamentares que comandam o processo decisório no Congresso Nacional em 2023, 71 são deputados e 29 são senadores. Desses, 69% pertencem à base de sustentação do governo e 31% à oposição.
O QUE É O DIAP E COMO ELE ATUA
Fundado em 19 de dezembro de 1983, o Diap atua nos Poderes da República, em especial no Congresso Nacional e, excepcionalmente, nas Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores, para transformar em normas legais as reivindicações predominantes, majoritárias e consensuais da classe trabalhadora.
É constituído por cerca de 900 entidades sindicais de trabalhadores congregando centrais, confederações, federações, sindicatos e associações distribuídas em todos os Estados do país.
OS MAIS INFLUENTES DO CONGRESSO (POR ORDEM ALFABÉTICA)
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.