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Leonel Ximenes

PSDB tem dois vereadores em Vila Velha. Mas vai perder um

Parlamentar, que está em seu segundo mandato, diz que vai se filiar a uma legenda de centro ou de centro-direita

Públicado em 

28 ago 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Maturano (à esquerda) ao lado do prefeito Arnaldinho, seu aliado em Vila Velha
Maturano (à esquerda) ao lado do prefeito Arnaldinho, seu aliado em Vila Velha Crédito: Divulgação
Ele já está batendo as asas para voar e deixar o ninho tucano. O vereador Osvaldo Maturano comunicou ao PSDB de Vila Velha que está deixando o partido para se abrigar em outra legenda, que ainda não está definida. Com a desfiliação, o partido fica com apenas um vereador na Câmara, Welber da Segurança.
Maturano, que está sem seu segundo mandato, adianta à coluna que está cogitando se filiar a um partido de centro ou de centro-direita. Estão no cardápio PMDB, legenda pela qual foi eleito pela primeira vez vereador, PP, Republicanos ou União Brasil.

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E por que a saída do PSDB? “Estou procurando um novo alinhamento partidário. Politicamente, não me identifico com a direção estadual do partido, presidido pelo deputado Vandinho Leite. Quero ficar mais próximo politicamente do prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos)”, afirma Maturano.
O parlamentar, por força da legislação eleitoral, terá que esperar a janela partidária, entre março e abril do ano que vem, para se desfiliar formalmente do PSDB. Mas ele diz que sairá antes se o partido autorizá-lo formalmente.
“Tenho um perfil mais equilibrado e ponderado, não sou radical. Agradeço ao PSDB, que me acolheu. Meu grupo político está com Arnaldinho e pretendemos continuar assim”, diz o vereador, que, além do PMDB e do PSDB, já foi filiado ao antigo PRB (atual Republicanos), por onde se reelegeu.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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