PSDB tem dois vereadores em Vila Velha. Mas vai perder um

Maturano (à esquerda) ao lado do prefeito Arnaldinho, seu aliado em Vila Velha Crédito: Divulgação

Ele já está batendo as asas para voar e deixar o ninho tucano. O vereador Osvaldo Maturano comunicou ao PSDB de Vila Velha que está deixando o partido para se abrigar em outra legenda, que ainda não está definida. Com a desfiliação, o partido fica com apenas um vereador na Câmara, Welber da Segurança.

Maturano, que está sem seu segundo mandato, adianta à coluna que está cogitando se filiar a um partido de centro ou de centro-direita. Estão no cardápio PMDB, legenda pela qual foi eleito pela primeira vez vereador, PP, Republicanos ou União Brasil.

E por que a saída do PSDB? “Estou procurando um novo alinhamento partidário. Politicamente, não me identifico com a direção estadual do partido, presidido pelo deputado Vandinho Leite. Quero ficar mais próximo politicamente do prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos)”, afirma Maturano.

O parlamentar, por força da legislação eleitoral, terá que esperar a janela partidária, entre março e abril do ano que vem, para se desfiliar formalmente do PSDB. Mas ele diz que sairá antes se o partido autorizá-lo formalmente.