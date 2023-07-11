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Leonel Ximenes

Computadores dos vereadores de Cachoeiro são trancados a cadeado

Câmara diz que o procedimento de segurança é rotina, foi adotado há muitos anos e não foi motivado por nenhuma ocorrência específica

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 03:11

Públicado em 

11 jul 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Cadeados de segredo resguardam notebooks dos vereadores de Cachoeiro
Cadeados de segredo resguardam notebooks dos vereadores de Cachoeiro Crédito: Divulgação
Na Câmara Municipal de Cachoeiro, aquela velha máxima “seguro morreu de velho” é adotada na prática, não é uma mera expressão de efeito. Um exemplo? No parlamento da Capital Secreta, por medida de segurança patrimonial, os notebooks à disposição dos vereadores no plenário são trancados a cadeado.
Em nota encaminhada à coluna, a assessoria da Casa diz que o procedimento de segurança é rotina, foi adotado há muitos anos e não foi motivado por nenhuma ocorrência específica.

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“[Os cadeados ligados aos notebooks] são instalados pelo setor de patrimônio da Casa em todos os equipamentos de informática para controle de localização: se precisarem ser mudados de setor ou retirados para manutenção, por exemplo, o setor de patrimônio precisa ser chamado e terá o controle desta alteração”, diz trecho da nota.
A Câmara de Cachoeiro informa também que adota outras providências para a segurança dos servidores e frequentadores do Legislativo.
“Com a finalidade de evitar furtos e para segurança dos servidores e visitantes, a Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim adota outras medidas, como sistema de videomonitoramento e alarmes 24h e controle de entrada e saída através de catracas com identificação obrigatória na portaria.”
Por fim, a Câmara cachoeirense diz que “todas estas medidas são comuns à maioria dos órgãos públicos”.

DISPOSITIVO AUSENTE NAS MAIORES CÂMARAS

Nem tanto, pelo menos no que se refere às maiores Casas parlamentares do Estado. A coluna consultou as maiores Câmaras de Vereadores do Estado, localizadas na Grande Vitória. Em todas - Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica - não há dispositivo de segurança específico para os computadores dos vereadores. O que existem são senhas individuais de acesso ao sistema.
Na Assembleia Legislativa, segundo informou a assessoria da Casa, existe apenas um pequeno cabo de aço para não separar os patrimônios - gabinete e monitor -, mas sem função de segurança.
Em Cachoeiro, tem. Afinal, se a Capital é Secreta…

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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