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Leonel Ximenes

ES receberá supercarro para proteger presidente e até reis

Veículo será utilizado pela Polícia Federal também para proteger os presidenciáveis em visita ao Estado na campanha do ano que vem

Públicado em 

12 nov 2021 às 15:03
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Mitsubishi Outlander está sendo blindado e equipado em SP para ser entregue à PF no ES
O Mitsubishi está sendo blindado e equipado em São Paulo para ser entregue à PF no ES Crédito: PF/ES
Polícia Federal no Espírito Santo vai receber, nos próximos dias, um supercarro todo equipado e configurado para fazer a segurança do presidente da República, de chefes de Poderes (presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal), chefes de Estado estrangeiros e até de monarcas (reis, príncipes, imperadores) em visita ao ES.
O veículo blindado, um Mitsubishi Outlander, estará à disposição para ser empregado também na segurança dos candidatos a presidente da República em visita ao Espírito Santo, durante a campanha eleitoral do ano que vem.
O Mitsubishi está sendo equipado em São Paulo para ser enviado ao ES. Todas as Superintendências da Polícia Federal nos Estados vão receber pelo menos uma unidade, cada, com exceção de São Paulo, Rio e Minas Gerais, que por serem grandes centros de recepção de dignitários, terão dois carros, cada um.

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O uso do veículo especial de segurança foi um dos assuntos debatidos no 1º Encontro Região Sudeste de Grupos Especializados em Segurança de Dignitários, realizado na Superintendência da PF em São Torquato, Vila Velha.
Segundo a assessoria da PF, o encontro, encerrado nesta quinta (11), discutiu a padronização da atividade de proteção à pessoa em todo o território nacional, incluindo a segurança de altas autoridades e a proteção ao depoente especial.
No Espírito Santo, dez policiais federais, apesar de atuarem em outras áreas, estão treinados e habilitados para fazer a segurança de dirigentes do país e do exterior, incluindo a segurança dos candidatos à Presidência da República em 2022.

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Segundo a Lei 4.483/64, cabe à PF fazer a segurança dos presidenciáveis e também do presidente eleito até o momento de sua posse. Dentro do rol de autoridades protegidas pela PF, de acordo com a legislação, também estão os chefes e vice-chefes de governos ou Estados, ministros de Estado e chefes dos Poderes Legislativo e Judiciário brasileiros.
Entretanto, o diretor-geral da Polícia Federal pode, em caráter excepcional, determinar a segurança de outra autoridade fora do rol previsto na Lei de 1964.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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