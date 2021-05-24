Deputadas querem saber quanto custou segurança de Bolsonaro no Rio

As deputadas federais Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e Fernanda Melchionna (PSOL-RS) pediram informações ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, sobre os custos da Polícia Federal e de outros órgãos para fazer a segurança de Jair Bolsonaro durante passeio de moto no Rio de Janeiro, no domingo (23).
No requerimento protocolado na Câmara dos Deputados nesta segunda-feira (24), as deputadas questionam quantos agentes e servidores da PF foram usados para fazer a segurança do presidente na viagem.
Elas também querem saber se agentes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) participaram da missão e quais foram os protocolos sanitários adotados para proteger os servidores na pandemia.
"Temos fortes suspeitas de que essa viagem foi paga com dinheiro público. Confirmado isso, ingressaremos no Judiciário para que Bolsonaro devolva o dinheiro. Não é cabível que um presidente utilize avião da FAB e toda a estrutura de aparelho de Estado para ir numa manifestação protofascista e evidentemente de caráter eleitoral", afirma Fernanda.