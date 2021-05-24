Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Deputadas querem saber quanto custou segurança de Bolsonaro no Rio
Dinheiro público

Deputadas querem saber quanto custou segurança de Bolsonaro no Rio

No requerimento à Câmara, Sâmia Bomfim e Fernanda Melchionna, ambas do PSOL, questionam quantos agentes e servidores da PF foram usados na viagem

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 20:24

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 mai 2021 às 20:24
O presidente da República, Jair Bolsonaro, durante passeio de moto no Rio de Janeiro
O presidente da República, Jair Bolsonaro, durante passeio de moto no Rio de Janeiro Crédito: Alan Santos/PR
As deputadas federais Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e Fernanda Melchionna (PSOL-RS) pediram informações ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, sobre os custos da Polícia Federal e de outros órgãos para fazer a segurança de Jair Bolsonaro durante passeio de moto no Rio de Janeiro, no domingo (23).
No requerimento protocolado na Câmara dos Deputados nesta segunda-feira (24), as deputadas questionam quantos agentes e servidores da PF foram usados para fazer a segurança do presidente na viagem.
Elas também querem saber se agentes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) participaram da missão e quais foram os protocolos sanitários adotados para proteger os servidores na pandemia.
​"Temos fortes suspeitas de que essa viagem foi paga com dinheiro público. Confirmado isso, ingressaremos no Judiciário para que Bolsonaro devolva o dinheiro. Não é cabível que um presidente utilize avião da FAB e toda a estrutura de aparelho de Estado para ir numa manifestação protofascista e evidentemente de caráter eleitoral", afirma Fernanda.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Entenda possíveis transgressões de Pazuello por ato com Bolsonaro

PSDB vai ao STF para que Bolsonaro use máscara e respeite isolamento

Personalidades protocolam pedido de impeachment de Bolsonaro

Para Mourão, Pazuello deve ser punido após ida a ato político com Bolsonaro

Bolsonaro passeia de moto e gera aglomeração no Rio de Janeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Rio de Janeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados