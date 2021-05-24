Deputadas querem saber quanto custou segurança de Bolsonaro no Rio

O presidente da República, Jair Bolsonaro, durante passeio de moto no Rio de Janeiro Crédito: Alan Santos/PR

Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e Fernanda Melchionna (PSOL-RS) pediram informações ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, sobre os custos da Polícia Federal e de outros órgãos para fazer a segurança de As deputadas federais(PSOL-SP) e(PSOL-RS) pediram informações ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, sobre os custos da Polícia Federal e de outros órgãos para fazer a segurança de Jair Bolsonaro durante passeio de moto no Rio de Janeiro, no domingo (23).

No requerimento protocolado na Câmara dos Deputados nesta segunda-feira (24), as deputadas questionam quantos agentes e servidores da PF foram usados para fazer a segurança do presidente na viagem.

Elas também querem saber se agentes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) participaram da missão e quais foram os protocolos sanitários adotados para proteger os servidores na pandemia.