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Leonel Ximenes

Casagrande abre mão de carros blindados e dá nova destinação aos veículos

Conforme a coluna publicou hoje, edital da Casa Militar prevê compra no valor de até R$ 1,3 milhão; governador mandou destiná-los à segurança pública

Públicado em 

30 abr 2020 às 14:34
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Governador anuncia novo destino dos veículos blindados
Governador anuncia novo destino dos veículos blindados Crédito: Reprodução do Twitter
O governador Renato Casagrande (PSB) disse que determinou à Casa Militar do governo do Estado que os veículos blindados que seriam comprados para sua proteção, a da vice e de outras autoridades sejam empregados exclusivamente na frota da segurança pública. Conforme a coluna publicou hoje (30), a Casa Militar havia lançado um edital de compra de até oito carros blindados no valor de até R$ 1,3 milhão.
“Carro blindado: compreendo a função da Casa Militar de proteção de autoridades, mas, após tomar conhecimento do processo de aquisição, fruto de emenda parlamentar, determinei que qualquer veículo com essas características seja empregado exclusivamente na frota da segurança pública”, escreveu o governador no Twitter.
Segundo a reportagem publicada hoje na coluna, a Secretaria da Casa Militar prevê gastar até R$ 1,3 milhão na compra. Dois lotes fazem parte do edital: o primeiro, com valor máximo de R$ 476 mil, prevê a aquisição de até quatro veículos sedãs, cujo preço unitário é de R$ 119 mil (valor máximo). O segundo lote, por sua vez, tem preço máximo de R$ 820 mil.

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Neste pacote, estão previstas a compra de quatro veículos SUV blindados. O valor máximo para cada um é de R$ 205 mil. Ganha a licitação quem oferecer os veículos pelo menor preço.
A assessoria da Casa Militar, em nota à coluna, explicou que o governo já tem R$ 600 mil para a compra dos carros blindados, recurso proveniente de emenda parlamentar do senador Marcos do Val (Podemos).
Ainda segundo o governo, os veículos blindados serão comprados de acordo com o recurso que estiver disponível. A Casa Militar diz que os veículos só seriam utilizados em caso de necessidade das autoridades e que tem a expectativa de queda do preço inicialmente previsto na licitação.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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