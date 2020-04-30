Casagrande abre mão de carros blindados e dá nova destinação aos veículos

Governador anuncia novo destino dos veículos blindados Crédito: Reprodução do Twitter

“Carro blindado: compreendo a função da Casa Militar de proteção de autoridades, mas, após tomar conhecimento do processo de aquisição, fruto de emenda parlamentar, determinei que qualquer veículo com essas características seja empregado exclusivamente na frota da segurança pública”, escreveu o governador no Twitter

Segundo a reportagem publicada hoje na coluna, a Secretaria da Casa Militar prevê gastar até R$ 1,3 milhão na compra. Dois lotes fazem parte do edital: o primeiro, com valor máximo de R$ 476 mil, prevê a aquisição de até quatro veículos sedãs, cujo preço unitário é de R$ 119 mil (valor máximo). O segundo lote, por sua vez, tem preço máximo de R$ 820 mil.

Neste pacote, estão previstas a compra de quatro veículos SUV blindados. O valor máximo para cada um é de R$ 205 mil. Ganha a licitação quem oferecer os veículos pelo menor preço.

A assessoria da Casa Militar, em nota à coluna, explicou que o governo já tem R$ 600 mil para a compra dos carros blindados, recurso proveniente de emenda parlamentar do senador Marcos do Val (Podemos).