Governo do ES prevê gastar até R$ 1,3 milhão com veículos blindados

Veículo blindado oficial que serve à Presidência da República Crédito: Marcos Correa/PR

Dois lotes fazem parte do edital: o primeiro, com valor máximo de R$ 476 mil, prevê a aquisição de até quatro veículos sedãs, cujo preço unitário é de R$ 119 mil (valor máximo).

O segundo lote, por sua vez, tem preço máximo de R$ 820 mil. Neste pacote, estão previstas a compra de quatro veículos SUV blindados. O valor máximo para cada um é de R$ 205 mil. Ganha a licitação quem oferecer os veículos pelo menor preço.

A assessoria da Casa Militar, em nota à coluna, explica que o governo já tem R$ 600 mil para a compra dos carros blindados, recurso proveniente de emenda parlamentar do senador Marcos do Val (Podemos). Ainda segundo o governo, serão adquiridos os veículos blindados de acordo com o recurso que estiver disponível. Se não houver dinheiro para isso, a licitação perderá seu prazo de validade e não haverá a aquisição. A Casa Militar diz que os veículos só seriam utilizados em caso de necessidade das autoridades e que tem a expectativa de queda do preço inicialmente previso na licitação.

A empresa contratada deverá conceder garantia mínima de cinco anos para a blindagem dos carros adquiridos. As propostas começam a ser acolhidas nesta quinta-feira (30) e o início da sessão de disputa de preço está prevista para 13 de maio.

O órgão de assessoria direta ao chefe do Executivo capixaba considera a ação como “medida preventiva em relação a quaisquer ações que, por ventura, possam ser direcionadas ao chefe do Poder Executivo” e, ainda, que “a proteção do senhor governador do Estado deve ser encarada como uma atividade que requer maiores cuidados, sobretudo se relacionada aos deslocamentos e viagens cotidianamente realizadas por todo o Estado”.