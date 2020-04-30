Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Governo do ES prevê gastar até R$ 1,3 milhão com veículos blindados

Segundo a Casa Militar,  carros serão utilizados, quando necessário, pelo governador Casagrande (PSB) e sua vice, Jaqueline Moraes (PSB), entre outras autoridades

Públicado em 

30 abr 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Veículo blindado oficial que serve à Presidência da República
Veículo blindado oficial que serve à Presidência da República Crédito: Marcos Correa/PR
governo do Estado, por meio da Secretaria da Casa Militar, prevê desembolsar até R$ 1,3 milhão na compra de até oito carros blindados.  Segundo o edital de licitação na modalidade registro de preços, os veículos serão utilizados pelo governador Casagrande (PSB) e sua vice, Jaqueline Moraes (PSB), entre outras autoridades.
Dois lotes fazem parte do edital: o primeiro, com valor máximo de R$ 476 mil, prevê a aquisição de até quatro veículos sedãs, cujo preço unitário é de R$ 119 mil (valor máximo).
O segundo lote, por sua vez, tem preço máximo de R$ 820 mil. Neste pacote, estão previstas a compra de quatro veículos SUV blindados. O valor máximo para cada um é de R$ 205 mil. Ganha a licitação quem oferecer os veículos pelo menor preço.
A assessoria da Casa Militar, em nota à coluna, explica que o governo já tem R$ 600 mil para a compra dos carros blindados, recurso proveniente de emenda parlamentar do senador Marcos do Val (Podemos). Ainda segundo o governo, serão adquiridos os veículos blindados de acordo com o recurso que estiver disponível. Se não houver dinheiro para isso, a licitação perderá seu prazo de validade e não haverá a aquisição. A Casa Militar diz que os veículos só seriam utilizados em caso de necessidade das autoridades e que tem a expectativa de queda do preço inicialmente previso na licitação.
A empresa contratada deverá conceder garantia mínima de cinco anos para a blindagem dos carros adquiridos. As propostas começam a ser acolhidas nesta quinta-feira (30) e o início da sessão de disputa de preço está prevista para 13 de maio.

Veja Também

Fuzis apreendidos em Vitória podem perfurar carro blindado e parede

Major que fugiu após acidente em Vitória perde cargo na Casa Militar

O órgão de assessoria direta ao chefe do Executivo capixaba considera a ação como “medida preventiva em relação a quaisquer ações que, por ventura, possam ser direcionadas ao chefe do Poder Executivo” e, ainda, que “a proteção do senhor governador do Estado deve ser encarada como uma atividade que requer maiores cuidados, sobretudo se relacionada aos deslocamentos e viagens cotidianamente realizadas por todo o Estado”.
Segundo consta no edital do pregão eletrônico 006/2020, a atual frota de veículos da secretaria não dispõe de nenhum automóvel com sistema de blindagem balística. A Casa Militar argumenta que, entre suas responsabilidades, “inclui-se o transporte e a proteção da incolumidade física e psicológica de várias autoridades públicas, tais como o senhor governador do Estado e vice-governadora, além de outras autoridades que visitam o Estado em agendas oficiais, a exemplo do encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), entre outras atividades de natureza e relevante interesse público”.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Renato Casagrande Jaqueline Moraes Governo do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados