Conheça o SUV que se tornou o queridinho do momento

Volkswagen T-Cross assumiu em fevereiro a liderança de vendas no segmento Crédito: Volkswagen/Divulgação

A procura por opções de veículos utilitários esportivos, os chamados SUVs, tem ficado cada vez mais forte. Espaço, segurança, suspensão elevada e tecnologia são alguns dos principais motivos para que haja aumento do interesse de compra de modelos da categoria. Ao ficar atrás somente dos hatchs de entrada, esse mercado já é o segundo maior no país. No mês de fevereiro, o recém-lançado Volkswagen T-Cross assumiu a liderança de vendas do segmento, com 5.373 unidades comercializadas, informa pesquisa divulgada pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

"O público do T-Cross abrange vários perfis de compradores, incluindo jovens e famílias que querem um carro maior. O veículo também costuma agradar ao público feminino. Observo que as pessoas têm buscado um carro novo com modelo de design mais esportivo e alto. É comum o movimento de migração do sedã para o SUV." André Corrêa Nunes - Gerente de vendas da concessionária Vitoriawagen, em Vitória

O SUV obteve classificação máxima nos testes de segurança realizados pelo Latin NCAP Crédito: Volkswagen/Divulgação

Segundo ele, ao lançar o T-Cross, a Volkswagen aposta em mais segurança para os motoristas. "A montadora acertou ao colocar o carro no mercado, já que ele possui realmente muitas qualidades. Tecnologia, design, acabamento e o painel digital são algumas das principais características que as pessoas costumam gostar. Além disso, o modelo tem torque maior e é muito econômico, principalmente por conta do motor turbo", acrescenta.

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Ao escolher o primeiro carro, a modelo e empresária Stephany Pim, 25 anos, tinha a prioridade de encontrar um veículo potente e tecnológico. O VW T-Cross Highline, versão topo de linha, atendeu às expectativas dela no dia a dia, nos trechos urbanos e em viagens. "Procurei um SUV que fosse capaz de alcançar as expectativas do mercado mesmo com o passar dos anos. Fiquei sabendo que o T-Cross era o primeiro lançamento da Volkswagen desse segmento. Quando vi o carro, me apaixonei. Ele tem tudo que um carro do futuro precisa", ressalta.

O T-Cross é o primeiro carro da modelo e empresária Stephany Pim Crédito: Acervo Pessoal

A Miss Espírito Santo 2017, Stephany afirma que a beleza do T-Cross não foi o único fator de decisão. "O carro é seguro e sofisticado e tem um consumo de combustível satisfatório chegando a 15km/l na estrada. A tecnologia de ponta é o aspecto que mais gosto do T-Cross. No dia a dia, a central multimídia touch e o sistema de painel digital, atrás do volante, me ajudam muito. Por meio da plataforma digital VW Connect, que conecta as principais informações do veículo, consigo verificar se preciso abastecer, como está a quilometragem e se as revisões estão em dia. O carro sempre me mostra o que está acontecendo com ele. Além disso, consigo escutar as mensagens do Whatsapp em voz alta com o App-Connect", conta.

Stephany conta que encontrou no T-Cross o que buscava: um veículo potente e tecnológico Crédito: Acervo Pessoal

Descontos

Quem deseja fazer um test-drive, nesta sexta-feira e sábado, dias 20 e 21 de março, terá a oportunidade de participar da ação "Vale Tudo Vitoriawagen", ao conferir 100 carros que estarão com preços especiais nas concessionárias Vitoriawagen (Vitoria, Serra e Guarapari). Haverá avaliações de carros usados, venda de modelos novos com preço de nota fiscal e entrega de brindes, que serão revelados somente no evento. Segundo a Vitoriawagen, é a maior oportunidade do ano para comprar carro zero ou usado mais barato.

Volkswagen T-Cross Crédito: Volkswagen/Divulgação

Saiba mais sobre o T-Cross

Com tecnologia e design caprichado, o VW T-Cross impacta o segmento de SUVs compactos no Brasil, produzido a partir da plataforma MQB-A0, a mesma do hatch Polo e do sedã Virtus. A versão topo de linha 250TSI Highline possui o motor 1.4 de quatro cilindros flex com turbocompressor, que rende 150 cavalos a 4.500 rpm e 25,5 kgfm em 1.500 rpm, com gasolina ou etanol. A transmissão é automática de 6 marchas com mudanças na alavanca e no volante. O preço sai a partir de R$ 114.990. Já a configuração 200 TSI , com motor 1.0, sai a partir de R$ 84.990.

Versão topo de linha 250TSI Highline possui o motor 1.4 de quatro cilindros flex turbo, que rende 150 cavalos a 4.500 rpm e 25,5 kgfm a 1.500 rpm Crédito: Volkswagen/Divulgação

O Sky view é um dos pacotes adicionais, que inclui teto solar panorâmico PR 3FU e duas luzes de leitura dianteiras. Outra alternativa é o pacote Tech & Beats, que conta com assistente de estacionamento, faróis full LED com luz de condução diurna e sistema de som premium "Beats" com subwoofer, alto-falante que reproduz os sons mais graves. O carro está disponível em 12 opções de cores, entre elas, branco, azul, cinza, vermelho e bronze.

Stephany Pim, Miss Espírito Santo 2017 Crédito: Acervo Pessoal

Segurança

O modelo obteve classificação máxima nos testes realizados pelo Latin NCAP. Também recebeu cinco estrelas no teste de segurança Euro NCAP (European New Car Assessment Programme - Programa Europeu de Avaliação de Carros Novos). De acordo com dados do Inmetro, o T-Cross 250 TSI Highline tem consumo de 11 km/l na cidade e 13,2 km/l na estrada, com gasolina. No caso do etanol, o motor 1.4 TSI faz 7,7 km/l e 9,3 km/l, respectivamente. O modelo possui porta-malas de 373/420 litros.

A montadora oferece ainda o T-Cross Sense para pessoas com deficiência, ou PCD, a partir de R$ 57.690, na versão de entrada 1.0 turbo de 128 cv e câmbio automático de 6 marchas.

Crédito: Acervo Pessoal

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Itens de série

Sobre os equipamentos da versão Highline, o carro vêm com seis airbags, ar-condicionado digital, assistente para partida em rampas (Hill Hold), câmera de ré, controle de estabilidade (ESC), controle de tração (ASR), bloqueio eletrônico do diferencial (EDS), direção elétrica, espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis e rebatíveis com a funçção tilt down no lado direito, iluminação ambiente em LED, iluminação interna na região dos pés, instrumento combinado digital ("Active Info Display"), lanternas traseiras em LED, piloto automático, rodas em liga leve 17'', seletor de modo de condução, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, sistema de som Discovery Media com touchscreen de 8, sistema start-stop, partida sem o uso de chave, sistema VW Connect, entre outros.

Central multimídia touch e sistema de painel digital, atrás do volante, são destaques do utilitário esportivo Crédito: Volkswagen/Divulgação