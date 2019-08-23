Rodrigo Maia e governadores do Sul e Sudeste chegam ao ES para encontro

Governadores do Sul e do Sudeste e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), estão em Vitória para participar do 4º encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), neste sábado (24), no Palácio Anchieta.
Parte do grupo chegou ainda nesta sexta (23) e jantou na Residência Oficial da Praia da Costa, em Vila Velha. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), e a vice, Jaqueline Moraes (PSB), foram os anfitriões. Fazem parte do grupo que já está no Estado os governadores Romeu Zema, de Minas Gerais; Wilson Witzel, do Rio de Janeiro; Carlos Moisés, de Santa Catarina; Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul.
O governador de São Paulo, João Dória (PSDB), e o do Paraná, Ratinho Júnior (PSD) têm chegada prevista para este sábado.
DEBATES
Na reunião do Cosud, o grupo deve se articular após a exclusão de servidores estaduais e municipais da reforma da Previdência. Também vão abordar a retomada da economia, geração de empregos, avanço da infraestrutura, quebra do monopólio do gás e reforma tributária.
Também estarão presentes a secretária de Planejamento, Desenvolvimento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura, Natália Marcassa; o presidente do Conselho de Administração do Grupo Gerdau e do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo (MBC), Jorge Gerdau; e o secretário-executivo Adjunto do Ministério de Minas e Energia, Bruno Eustáquio Ferreira Castro de Carvalho.