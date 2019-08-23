Rodrigo Maia e governadores do Sul e Sudeste chegam ao ES para encontro

Parte do grupo chegou ainda nesta sexta (23) e jantou na Residência Oficial da Praia da Costa, em Vila Velha. O governador do Espírito Santo,, e a vice, Jaqueline Moraes (PSB), foram os anfitriões. Fazem parte do grupo que já está no Estado os governadores Romeu Zema, de Minas Gerais; Wilson Witzel, do Rio de Janeiro; Carlos Moisés, de Santa Catarina; Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul.