Empresas do ES são maioria do Brasil em megaevento nos EUA

Maior exportador de rochas ornamentai
s do país, o Espírito Santo abriga 60 das 72 empresas do segmento que estarão no Pavilhão Brasileiro da Coverings 2022. A feira, considerada a maior e mais tradicional dos Estados Unidos
e de toda a América do Norte no setor de revestimento, será realizada em Las Vegas, de 5 a 8 de abril.
Instalado em um espaço equivalente a sete piscinas semiolímpicas, o Pavilhão Brasileiro será montado em área total de 3.456 m², a maior já registrada pelo país em suas participações neste evento.
Empresas de pequeno, médio e grande porte, com origem em sete diferentes Estados brasileiros e 29 cidades, estarão por lá. Dessas, 19 cidades são capixabas. Dentre elas: Cachoeiro de Itapemirim
(23 empresas), Serra (10), Castelo (6) e Barra de São Francisco (3).
Além de visitar as 72 empresas divididas em uma extensão de área útil de 1.780 m², os visitantes internacionais terão acesso às melhores opções de rochas ornamentais brasileiras e a uma amostra da cultura nacional no Bar Brasil. O espaço, exclusivo para os visitantes do pavilhão acompanhados pelos expositores, contará com elementos da cultura brasileira.
Vários associados do Sindirochas confirmaram presença no evento. O presidente da entidade, Ed Martins, reforça que o setor está presente nos 78 municípios do Espírito Santo
(considerando a extração, beneficiamento e comercialização).
“Os Estados Unidos são o maior consumidor das rochas capixabas. Em 2021, o país importou 70,7% de todo material enviado pelo Espírito Santo, que exporta para os cinco continentes. A título de comparação, o segundo maior consumidor do Estado é a China
, que representa 8,1% de nosso faturamento”, detalha.