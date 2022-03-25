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Leonel Ximenes

Empresas do ES são maioria do Brasil em megaevento nos EUA

Espírito Santo abriga 60 das 72 empresas nacionais que estarão na Coverings 2022, em Las Vegas

Públicado em 

25 mar 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dotadas de desenhos e cores únicas, as rochas ornamentais são bastante requisitadas em projetos exclusivos.
Rochas ornamentais produzidas no Espírito Santo Crédito: Sindirochas/Divulgação
Maior exportador de rochas ornamentais do país, o Espírito Santo abriga 60 das 72 empresas do segmento que estarão no Pavilhão Brasileiro da Coverings 2022. A feira, considerada a maior e mais tradicional dos Estados Unidos e de toda a América do Norte no setor de revestimento, será realizada em Las Vegas, de 5 a 8 de abril.
Instalado em um espaço equivalente a sete piscinas semiolímpicas, o Pavilhão Brasileiro será montado em área total de 3.456 m², a maior já registrada pelo país em suas participações neste evento.

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Empresas de pequeno, médio e grande porte, com origem em sete diferentes Estados brasileiros e 29 cidades, estarão por lá. Dessas, 19 cidades são capixabas. Dentre elas: Cachoeiro de Itapemirim (23 empresas), Serra (10), Castelo (6) e Barra de São Francisco (3).
Além de visitar as 72 empresas divididas em uma extensão de área útil de 1.780 m², os visitantes internacionais terão acesso às melhores opções de rochas ornamentais brasileiras e a uma amostra da cultura nacional no Bar Brasil. O espaço, exclusivo para os visitantes do pavilhão acompanhados pelos expositores, contará com elementos da cultura brasileira.

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Vários associados do Sindirochas confirmaram presença no evento. O presidente da entidade, Ed Martins, reforça que o setor está presente nos 78 municípios do Espírito Santo (considerando a extração, beneficiamento e comercialização).
“Os Estados Unidos são o maior consumidor das rochas capixabas. Em 2021, o país importou 70,7% de todo material enviado pelo Espírito Santo, que exporta para os cinco continentes. A título de comparação, o segundo maior consumidor do Estado é a China, que representa 8,1% de nosso faturamento”, detalha.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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