Operação apreende mais de 200 chapas de granito sem nota fiscal no ES

Operação “Pedra Bruta”, realizada pela A 2ª fase da, realizada pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) , apreendeu, nesta quinta-feira (11), cerca de 220 chapas e dois blocos de granito, além de cargas de fertilizantes, bobinas de fios, carnes e 510 galões de 20 litros de água mineral. Todo o material apreendido estava sendo transportado em veículos, abordados em Barra de São Francisco , no Noroeste do Espírito Santo.

A operação teve como objetivo identificar transportes irregulares de cargas sem nota fiscal e contou com a participação de 22 auditores fiscais da Receita Estadual. A primeira fase ocorreu no mês passado, no Sul do Estado.

Segunda fase da Operação Pedra Bruta apreendeu mais de 200 chapas de granito Crédito: Sefaz | Divulgação

"A primeira fase da Operação 'Pedra Bruta' foi realizada no Sul do Estado, mas o Noroeste capixaba também é uma região muito forte na exploração de rochas ornamentais. Assim, vimos a necessidade de fazer uma operação com foco no combate à sonegação e à concorrência desleal também nessa região", explicou o auditor fiscal da Sefaz, José Luis Silva Marques.

Durante a operação nesta quinta-feira, 14 caminhões foram flagrados transportando mercadorias sem documento fiscal ou com documento fiscal inidôneo, o que caracteriza fraude tributária. As cargas apreendidas foram avaliadas em R$ 335 mil, e os valores de autuação chegaram ao total de R$ 157 mil.

14 caminhões foram flagrados com mercadorias sem documento fiscal ou com documento fiscal inidôneo, caracterizando fraude tributária Crédito: Divulgação | Sefaz

De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, todos os autos de infração foram pagos ou estão em processo de pagamento.