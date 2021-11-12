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Barra de São Francisco

Operação apreende mais de 200 chapas de granito sem nota fiscal no ES

Na segunda fase da Operação Pedra Bruta, 14 caminhões foram flagrados com mercadorias sem documento. Também foram apreendidos dois blocos de granito e fertilizantes, entre outros materiais
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

12 nov 2021 às 15:35

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 15:35

A 2ª fase da Operação “Pedra Bruta”, realizada pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), apreendeu, nesta quinta-feira (11), cerca de 220 chapas e dois blocos de granito, além de cargas de fertilizantes, bobinas de fios, carnes e 510 galões de 20 litros de água mineral. Todo o material apreendido estava sendo transportado em veículos, abordados em  Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo.
A operação teve como objetivo identificar transportes irregulares de cargas sem nota fiscal e contou com a participação de 22 auditores fiscais da Receita Estadual. A primeira fase ocorreu  no mês passado, no Sul do Estado. 
Operação ‘Pedra Bruta 2’ apreende mais de 200 chapas de granito
Segunda fase da Operação Pedra Bruta apreendeu mais de 200 chapas de granito Crédito: Sefaz | Divulgação
"A primeira fase da Operação 'Pedra Bruta' foi realizada no Sul do Estado, mas o Noroeste capixaba também é uma região muito forte na exploração de rochas ornamentais. Assim, vimos a necessidade de fazer uma operação com foco no combate à sonegação e à concorrência desleal também nessa região", explicou o auditor fiscal da Sefaz, José Luis Silva Marques.
Durante a operação nesta quinta-feira, 14 caminhões foram flagrados transportando mercadorias sem documento fiscal ou com documento fiscal inidôneo, o que caracteriza fraude tributária. As cargas apreendidas foram avaliadas em R$ 335 mil, e os valores de autuação chegaram ao total de R$ 157 mil.
14 caminhões foram flagrados com mercadorias sem documento fiscal  ou com documento fiscal inidôneo, caracterizando fraude tributária Crédito: Divulgação | Sefaz 
De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, todos os autos de infração foram pagos ou estão em processo de pagamento.
Operação apreende mais de 200 chapas de granito sem nota fiscal no ES

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