Ação do Sine de Vitória leva vagas de emprego a São Pedro nesta quarta-feira (15)

Carteira de trabalho digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Sine de Vitória vai levar oportunidades de emprego à região de São Pedro nesta quarta-feira (15). Além disso, haverá chances para jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho, bem como orientação sobre o programa Adolescente Aprendiz. O atendimento ocorre das 9 às 16 horas, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) de Santo André.

Os postos são para cargo como atendente de balconista, auxiliar administrativo pcd, auxiliar contábil, balconista de açougue, montador de móveis de madeira, repositor de mercadorias, entre outras chances. Clique aqui para ver as oportunidades disponíveis.

No local, será possível atualizar os dados no Sistema Nacional de Empregos (Sine) e receber encaminhamento para oportunidades compatíveis com seus perfis.

Segundo o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, levar o Sine de Vitória aos bairros é garantir que a política pública chegue onde as pessoas estão, promovendo dignidade, autonomia e acesso real ao emprego.

Ele também destacou a importância da iniciativa para os jovens: "Quando criamos oportunidades para o primeiro emprego, estamos transformando trajetórias. O Adolescente Aprendiz abre portas, estimula a qualificação e fortalece o protagonismo dos nossos jovens", completou.

SERVIÇO

Sine Vitória Mais Perto de Você - São Pedro

Quando: Quarta-feira (15/04), das 9h às 16h

Local: Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU)

Rua Vinte e Três de Abril, 35, Ilha das Caieiras