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Em 5 Seleções

Brasil pode ter recorde de naturalizados na Copa

Jogadores do Manchester City e Atlético de Madrid estão na lista

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 14:16

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 abr 2026 às 14:16
Matheus Nunes (Portugal), Johnny Cardoso (Estados Unidos) e Maurício (Paraguai) devem ser alguns dos brasileiros naturalizados representantes na Copa do Mundo 2026
Matheus Nunes (Portugal), Johnny Cardoso (Estados Unidos) e Maurício (Paraguai) devem ser alguns dos brasileiros naturalizados representantes na Copa do Mundo 2026 Crédito: Reprodução / Instagram
A Copa do Mundo de 2026 não vai ter nenhum técnico brasileiro à beira do campo. Apesar disso, o país estará bem representado por outras camisas além da Canarinha. Isso porque o Brasil pode bater o recorde de jogadores naturalizados.
O Brasil deve ter representantes em pelo menos 5 seleções na Copa do Mundo: Canadá, Qatar, Estados Unidos, Paraguai e Portugal. Pelas equipes acima, ao menos 9 jogadores brasileiros disputam vagas por convocação na Copa com suas respectivas seleções.
A seleção com mais brasileiros no time é o Qatar, com 3 jogadores. Paraguai e Portugal contam com 2 atletas cada. Veja abaixo os brasileiros na Copa por outras seleções:
Qatar: Lucas Mendes, Guilherme Torres e Edmilson Júnior;
Paraguai: Maurício e Carlos Coronel;
Portugal: Matheus Nunes e Otávio;
Canadá: Tiago Coimbra;
Estados Unidos: Johnny Cardoso.

Retrospecto de brasileiros naturalizados em Copas

O primeiro brasileiro a disputar uma Copa por outra seleção foi Filó, em 1934, pela Itália. Natural de São Paulo e ídolo do Corinthians, Filó foi também o primeiro brasileiro a ser campeão do mundo.
O recorde de brasileiros naturalizados em uma edição da Copa do Mundo é de 2018. No torneio disputado na Rússia, foram 10 jogadores atuando por outras seleções.
Para a edição deste ano, pelo 9 nomes estão encaminhados. Além dos jogadores citados acima, outros correm por fora. É o caso, por exemplo, de Gustavo Hamer pela Holanda.
Na última Copa, em 2022, apenas Portugal contou com jogadores brasileiros. Na edição, Pepe, Matheus Nunes e Otávio defenderam a equipe lusitana. Os dois últimos seguem no time.
Relembre abaixo alguns brasileiros em Copa por outras seleções:
2010 (5 jogadores)
  • Portugal: Pepe e Liédson;
  • Japão: Marcus Túlio Tanaka;
  • Alemanha: Cacau;
  • Estados Unidos: Benny Feilhaber.
2014 (5 jogadores)
  • Croácia: Eduardo da Silva e Sammir;
  • Portugal: Pepe;
  • Espanha: Diogo Costa;
  • Itália: Thiago Motta
2018 (10 jogadores)
  • Espanha: Diego Costa, Thiago Alcântara e Rodrigo Moreno;
  • Portugal: Pepe e Bruno Alves;
  • México: Giovanni dos Santos e Jonathan dos Santos;
  • Rússia: Mário Fernandes;
  • Costa Rica: Celso Borges;
  • Polônia: Thiago Cionek.
2022 (3 jogadores)
  • Portugal: Pepe, Matheus Nunes e Otávio

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