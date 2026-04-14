Brasil pode ter recorde de naturalizados na Copa

Matheus Nunes (Portugal), Johnny Cardoso (Estados Unidos) e Maurício (Paraguai) devem ser alguns dos brasileiros naturalizados representantes na Copa do Mundo 2026 Crédito: Reprodução / Instagram

A Copa do Mundo de 2026 não vai ter nenhum técnico brasileiro à beira do campo. Apesar disso, o país estará bem representado por outras camisas além da Canarinha. Isso porque o Brasil pode bater o recorde de jogadores naturalizados.

O Brasil deve ter representantes em pelo menos 5 seleções na Copa do Mundo: Canadá, Qatar, Estados Unidos, Paraguai e Portugal. Pelas equipes acima, ao menos 9 jogadores brasileiros disputam vagas por convocação na Copa com suas respectivas seleções.

A seleção com mais brasileiros no time é o Qatar, com 3 jogadores. Paraguai e Portugal contam com 2 atletas cada. Veja abaixo os brasileiros na Copa por outras seleções:

Qatar: Lucas Mendes, Guilherme Torres e Edmilson Júnior;

Paraguai: Maurício e Carlos Coronel;

Portugal: Matheus Nunes e Otávio;

Canadá: Tiago Coimbra;

Estados Unidos: Johnny Cardoso.

Retrospecto de brasileiros naturalizados em Copas

O primeiro brasileiro a disputar uma Copa por outra seleção foi Filó, em 1934, pela Itália. Natural de São Paulo e ídolo do Corinthians, Filó foi também o primeiro brasileiro a ser campeão do mundo.

O recorde de brasileiros naturalizados em uma edição da Copa do Mundo é de 2018. No torneio disputado na Rússia, foram 10 jogadores atuando por outras seleções.

Para a edição deste ano, pelo 9 nomes estão encaminhados. Além dos jogadores citados acima, outros correm por fora. É o caso, por exemplo, de Gustavo Hamer pela Holanda.

Na última Copa, em 2022, apenas Portugal contou com jogadores brasileiros. Na edição, Pepe, Matheus Nunes e Otávio defenderam a equipe lusitana. Os dois últimos seguem no time.

Relembre abaixo alguns brasileiros em Copa por outras seleções:

2010 (5 jogadores)

Portugal: Pepe e Liédson;

Japão: Marcus Túlio Tanaka;



Alemanha: Cacau;



Estados Unidos: Benny Feilhaber.



2014 (5 jogadores)

Croácia: Eduardo da Silva e Sammir;

Portugal: Pepe;



Espanha: Diogo Costa;



Itália: Thiago Motta



2018 (10 jogadores)

Espanha: Diego Costa, Thiago Alcântara e Rodrigo Moreno;

Portugal: Pepe e Bruno Alves;



México: Giovanni dos Santos e Jonathan dos Santos;



Rússia: Mário Fernandes;



Costa Rica: Celso Borges;



Polônia: Thiago Cionek.



2022 (3 jogadores)