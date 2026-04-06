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Flamengo

Pedro vira intocável com Jardim e devolve BH para sua posição no Flamengo

Pedro atuou em todas as sete partidas de Leonardo Jardim até aqui
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 abr 2026 às 13:55

Publicado em 06 de Abril de 2026 às 13:55

Flamengo x Santos - Brasileirão 2026
Flamengo x Santos - Brasileirão 2026 Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
Sem conseguir uma sequência longa com Filipe Luís em 2026, Pedro viu sua situação mudar no Flamengo com a chegada de Leonardo Jardim. O camisa 9 ganhou "cadeira cativa" com o novo treinador e "empurrou" seu antigo concorrente de posição Bruno Henrique para outra função. Pedro atuou em todas as sete partidas de Leonardo Jardim até aqui.
Foram três gols, contando com o deste domingo (05) que o fez igualar Gabigol como maior artilheiro do século no Flamengo e sexto maior de todos os tempos no clube. Na partida, Bruno Henrique entrou no segundo tempo e atuou pela primeira vez com o treinador, já que estava se recuperando de uma pubalgia e sua última partida havia sido o jogo de volta da decisão da Recopa Sul-Americana, contra o Lanús (ARG).
Porém, diferentemente de como vinha acontecendo com Filipe Luís, o atacante não substituiu Pedro. Ele entrou exercendo sua antiga função, como ponta, onde costuma se sentir mais à vontade. Jardim, no entanto, deixou claro que, se precisar, utilizará Bruno Henrique como centroavante também. No entanto, frisou que a referência de ataque da equipe é Pedro.
Flamengo x Santos - Brasileirão 2026
Flamengo x Santos - Brasileirão 2026 Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
"Ele é o atacante referência da equipe. Até agora não temos outro atacante que seja tão referência quanto ele. Se o Bruno vier e precisarmos de alguma situação para ele, claro que pode jogar ali, como em uma situação de precisar de transição. Não posso perder o Pedro em junho, temos que ter gestão. As decisões estarão na parte final da temporada. Por isso que temos elenco. É um jogador que eu gosto", afirmou Jardim.
O português aproveitou a oportunidade para rechaçar que seja um treinador que goste somente de atacantes rápidos, citando os trabalhos com o colombiano Falcão Garcia e o búlgaro Dimitri Berbatov no Mônaco, da França.
Flamengo x Santos - Brasileirão 2026
Flamengo x Santos - Brasileirão 2026 Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
"Vocês falam: 'O Jardim treinou o Mbappé, ele só gosta de atacantes rápidos'. Eu treinei dois dos melhores atacantes do mundo. Foi o Falcão Garcia e o Dimitri Berbatov, que não era mais rápido que o Pedro. Têm o mesmo estilo. As pessoas podem não saber quem era o Berbatov, era um jogador de primeira. Eu tenho que criar o melhor cenário para os meus jogadores. O mercado está fechado, tenho que jogar com esses e criar o melhor ecossistema para eles performarem da melhor forma", declarou ainda o técnico.
Pedro viveu uma noite histórica no Maracanã ao atingir marcas importantes pelo Flamengo. O atacante celebrou o momento e classificou o domingo como um dia especial. "Todo o gol para mim é especial. Hoje voltamos a ser o Flamengo que queremos ser. Temos de continuar evoluindo. Hoje eu pude alcançar essa marca. As coisas aconteceram naturalmente. Sempre fiquei focado em dar o meu melhor. Hoje foi um dia especial", disse o jogador à TV Globo.

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