Pedro dá show, Flamengo vence o Fluminense e vira vice-líder do Brasileirão

Pedro, do Flamengo Crédito: Agif/Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1, neste domingo (12), no Maracanã, e pulou para a vice-liderança do Brasileirão.

Os dois gols rubro-negros foram de Pedro, em uma exibição de técnica. No primeiro gol, viu que Fábio estava fora de posição e encobriu o goleiro do Fluminense. No segundo, escorou o cruzamento de peito.

Savarino descontou para o Fluminense no segundo tempo, depois de uma trapalhada de Alex Sandro na área.

O jogo ganhou emoção no segundo tempo com a reação do Fluminense e a expulsão de Carrascal nos acréscimos.

O placar levou o Flamengo aos 20 pontos, a mesma pontuação do Fluminense. Mas o time de Leonardo Jardim passou o rival no saldo de gols e agora é o perseguidor mais próximo do líder Palmeiras.

O clássico deste domingo foi marcado pelo enredo da mudança de data - que fez até o Palmeiras se meter e criticar o acordo entre as duas diretorias e a CBF. Antes do jogo, tanto José Boto, diretor de futebol do Flamengo, quanto o presidente tricolor, Matheus Montenegro, se manifestaram sobre o tema.

Na próxima rodada, o Fluminense visita o Santos, domingo, na Vila Belmiro, às 16h. Já o Flamengo recebe o Bahia, no mesmo dia, mas às 19h30.

Antes, os dois têm compromissos pela Libertadores no Maracanã. Na quarta, às 21h30, o Fluminense recebe o Independiente Rivadavia, da Argentina. Na quinta, o Flamengo pega o Independiente Medellín, também às 21h30.

A VISÃO DE PEDRO

Os planos do Fluminense começaram a ruir com 20 segundos de jogo. Lucho Acosta tomou uma bolada na cabeça e desabou. Foi a nocaute. Seis minutos depois, pediu substituição, obrigando Zubeldía a acionar Ganso logo cedo. O Fluminense se viu sem seu principal articulador.

Segundo informações da equipe de arbitragem, a saída de Lucho não teve acionamento do protocolo de concussão, o que evita burocracia e eventuais restrições em semana de Libertadores.

Mas cerca de um minuto depois dessa troca forçada, o Flamengo já saiu em vantagem. E a jogada foi inusitada.

Fábio saiu jogando com os pés, mas Samuel Lino interceptou. Pedro recebeu a bola perto da linha lateral e, percebendo que o goleiro do Fluminense ainda estava fora de posição, girou rapidamente e chutou para o gol. Técnica, visão de jogo e beleza em um combo só.

Pensando em quem sabe arrumar vaga tardia na seleção de Ancelotti, a atuação de Pedro foi sob os olhares de Juan, coordenador técnico, e Cristiano Nunes, preparador físico do Brasil.

O Fluminense, no geral, foi muito mal no jogo. O Flamengo teve mais volume, estava mais equilibrado e melhor tecnicamente. O time de Zubeldía não conseguiu sustentar a bola na frente e nem encaixou contra-ataques. Vale o destaque da atuação defensiva de Alex Sandro, que voltou de lesão, controlando o setor em que Canobbio atuou.

O Flamengo continuou muito bem no segundo tempo e até aumentou o número de chances de ampliar em poucos minutos. De novo, as coisas orbitam ao redor de Pedro.

Plata, por exemplo, perdeu uma oportunidade claríssima após uma fatiada do camisa 9 nas costas da defesa. Só que o equatoriano carregou até não conseguir tirar o chute de Fábio.

Pouco depois, não teve jeito para o Flu. Aos 5 minutos da etapa final, um cruzamento de três dedos de Samuel Lino foi dormir no peito de Pedro. Quase embaixo do gol, ele não perdeu e fez 2 a 0.

O volume de jogo do Flamengo seguiu mais alto, tanto que o time teve um gol corretamente anulado. Pedro estava adiantado.

FLU AINDA VIVO

As substituições afetaram o enredo do jogo. O Fluminense trocou de centroavante, por exemplo, tirando John Kennedy e apostando em Castillo. Outra mudança foi Savarino no lugar de Martinelli.

O Flamengo ficou mais retraído, parecia querer só fazer o tempo passar para sair com a vitória. Bruno Henrique, Carrascal e De La Cruz foram para o jogo, em um desenho mais afeito a contra-ataques.

Mas uma falha de Alex Sandro fez o jogo ficar vivo de vez. Ele tentou interceptar um passe de Hércules na área, mas recuou sem direção, fora do alcance de Rossi. Aí, Savarino mergulhou de carrinho para diminuir, aos 30 minutos da etapa final.

O clássico ganhou emoção, e a arquibancada passou a pulsar mais. Castillo, por exemplo, quase reviveu a noite de carrasco do Fla, quando jogava pelo Lanús - a cabeçada foi por cima.

Para aumentar o drama, Carrascal foi expulso após uma entrada em Guga, já nos acréscimos (50 minutos da etapa final). Pouco depois, um lance capital: Léo Pereira travou um chute de Arana que certamente teria o destino do gol. Providencial.

Só que o Flamengo ainda assim conseguiu se sustentar e levou a melhor.

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FICHA TÉCNICA

Fluminense 1 x 2 Flamengo

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data/hora: 12/4/2026, às 18h

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Danilo Simon Manis (Fifa-SP) e Bruno Boschilia (Fifa-PR)

Cartões amarelos: Martinelli, Canobbio (FLU); Luiz Araújo, Evertton Araújo, Bruno Henrique (FLA)

Cartão vermelho: Carrascal, 50'/2ºT (FLA)

Gols: Pedro, 7'/1ºT (0-1); 5'/2ºT (0-2); Savarino, 30'/2ºT (1-2)

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes e Renê (Arana); Martinelli (Savarino), Hércules e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio, Serna e John Kennedy (Castillo). Técnico: Luís Zubeldía