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Leonel Ximenes

Em cima do muro: 3 campeões das urnas no ES não revelam em quem vão votar

"Exerça seu papel de cidadão", recomenda um deles, apesar de se considerar amigo do presidente Bolsonaro

Publicado em 29 de Outubro de 2022 às 02:11

Públicado em 

29 out 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Testes das urnas eletrônicas
Testes das urnas eletrônicas do TRE-ES Crédito: Fernando Madeira
Paulo Hartung (sem partido) foi, entre outros cargos que ocupou, governador do Espírito Santo por três mandatos. Lorenzo Pazolini (Republicanos), um jovem político, foi deputado estadual e logo depois se elegeu prefeito de Vitória, a cidade mais importante do ES. Sérgio Meneguelli (Republicanos), ex-prefeito de Colatina, acaba de ser eleito para a Assembleia com votação recorde.
Apesar de terem perfis políticos bem diferentes, essas três lideranças têm algo em comum neste momento da vida pública: mergulharam e não revelam em quem vão votar para governador do Estado ou mesmo para presidente da República.

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PH, que atualmente está em São Paulo atuando como executivo de uma associação empresarial do setor de árvores, tem se limitado a dar entrevistas e palestras sobre a conjuntura nacional.
O prefeito de Vitória, por sua vez, apoiou a candidatura do deputado estadual Erick Musso (Republicanos) para o Senado e agora guarda profundo silêncio na segunda fase da campanha. Nem para presidente Pazolini abre o jogo e diz em quem vai votar.
Nesta sexta-feira (28), em um vídeo de pouco mais de dois minutos, foi a vez de Meneguelli vir a público e afirmar que não vai revelar quem são seus candidatos e tampouco vai pedir votos. Nem para o presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem se considera amigo e com quem se encontrou algumas vezes em Brasília quando era prefeito de Colatina.

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“Vou votar silenciosamente, não vou pedir voto pra ninguém neste segundo turno. Você tem título, tem capacidade de escolher. Não preciso falar que Lula é isso ou que Bolsonaro é aquilo, todo mundo já sabe. Exerça seu papel de cidadão”, recomendou o deputado estadual eleito.
Portanto, sigamos o conselho do ex-prefeito. O eleitor é soberano.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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