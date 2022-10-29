Em cima do muro: 3 campeões das urnas no ES não revelam em quem vão votar

Testes das urnas eletrônicas do TRE-ES Crédito: Fernando Madeira

Apesar de terem perfis políticos bem diferentes, essas três lideranças têm algo em comum neste momento da vida pública: mergulharam e não revelam em quem vão votar para governador do Estado ou mesmo para presidente da República.

PH, que atualmente está em São Paulo atuando como executivo de uma associação empresarial do setor de árvores, tem se limitado a dar entrevistas e palestras sobre a conjuntura nacional.

O prefeito de Vitória, por sua vez, apoiou a candidatura do deputado estadual Erick Musso (Republicanos) para o Senado e agora guarda profundo silêncio na segunda fase da campanha. Nem para presidente Pazolini abre o jogo e diz em quem vai votar.

Nesta sexta-feira (28), em um vídeo de pouco mais de dois minutos, foi a vez de Meneguelli vir a público e afirmar que não vai revelar quem são seus candidatos e tampouco vai pedir votos. Nem para o presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem se considera amigo e com quem se encontrou algumas vezes em Brasília quando era prefeito de Colatina.

“Vou votar silenciosamente, não vou pedir voto pra ninguém neste segundo turno. Você tem título, tem capacidade de escolher. Não preciso falar que Lula é isso ou que Bolsonaro é aquilo, todo mundo já sabe. Exerça seu papel de cidadão”, recomendou o deputado estadual eleito.