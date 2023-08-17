Eleição para reitor na Ufes: veja quem deve concorrer

O futuro reitor vai comandar a Ufes no quadriênio 2024/2028 Crédito: Ricardo Medeiros

A escolha do reitor que vai comandar a Universidade Federal no Espírito Santo (Ufes) no quadriênio 2024/2028 já está movimentando a comunidade universitária. A consulta deve ser realizada neste segundo semestre e o novo dirigente da instituição deve ser nomeado pelo presidente da República no ano que vem.

Por enquanto, dois nomes já são considerados certos na disputa à reitoria: o da professora Edinete Maria Rosa, do Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN), e o professor Eustáquio Vinícius, ex-pró-reitor de Administração da Ufes.

O professor Marcelo Suzarte de Almeida, ex-diretor do Ceunes ( São Mateus ), também é citado entre os reitoráveis. Se for candidato, ele teria o apoio dos setores de direita e mais conservadores da Ufes.

A esquerda, por sua vez, parece que está dividida no processo. Algumas correntes do PT, por exemplo, tendem a apoiar a candidatura de Edinete, que também têm a simpatia do PSOL e do PSTU. Mas a militância interna de professores, alguns técnicos e estudantes estão com Eustáquio.

A professora Edinete também tem o apoio da ex-vice-reitora Ethel Maciel, atual secretária nacional de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, enquanto o professor Eustáquio é apontado como o preferido do reitor Reinaldo Centoducatte.

CONSULTA TERÁ MAIS PESO POLÍTICO

A conjuntura política acabou dando mais peso às atuais eleições para reitor de universidades federais em todo o país: diferentemente do governo de Jair Bolsonaro (PL), que não assumiu o compromisso de escolher o dirigente mais votado na consulta feita a professores, alunos e servidores, o governo do presidente Lula assegurou que vai nomear o preferido da comunidade universitária.

REGRAS E CRONOGRAMA DA CONSULTA

Nesta quinta-feira (17), haverá uma sessão conjunta dos Conselhos Universitário, de Ensino, Pesquisa e Extensão e de Curadores para definir o processo de escolha de reitor e vice para 2024-2028.