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Leonel Ximenes

Eleição para reitor na Ufes: veja quem deve concorrer

Desta vez, o escolhido pela comunidade universitária será o nomeado pelo presidente da República

Públicado em 

17 ago 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ufes, Vitória
O futuro reitor vai comandar a Ufes no quadriênio 2024/2028 Crédito: Ricardo Medeiros
A escolha do reitor que vai comandar a Universidade Federal no Espírito Santo (Ufes) no quadriênio 2024/2028 já está movimentando a comunidade universitária. A consulta deve ser realizada neste segundo semestre e o novo dirigente da instituição deve ser nomeado pelo presidente da República no ano que vem.
Por enquanto, dois nomes já são considerados certos na disputa à reitoria: o da professora Edinete Maria Rosa, do Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN), e o professor Eustáquio Vinícius, ex-pró-reitor de Administração da Ufes.
O professor Marcelo Suzarte de Almeida, ex-diretor do Ceunes (São Mateus), também é citado entre os reitoráveis. Se for candidato, ele teria o apoio dos setores de direita e mais conservadores da Ufes.

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A esquerda, por sua vez, parece que está dividida no processo. Algumas correntes do PT, por exemplo, tendem a apoiar a candidatura de Edinete, que também têm a simpatia do PSOL e do PSTU. Mas a militância interna de professores, alguns técnicos e estudantes estão com Eustáquio.
A professora Edinete também tem o apoio da ex-vice-reitora Ethel Maciel, atual secretária nacional de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, enquanto o professor Eustáquio é apontado como o preferido do reitor Reinaldo Centoducatte.

CONSULTA TERÁ MAIS PESO POLÍTICO

A conjuntura política acabou dando mais peso às atuais eleições para reitor de universidades federais em todo o país: diferentemente do governo de Jair Bolsonaro (PL), que não assumiu o compromisso de escolher o dirigente mais votado na consulta feita a professores, alunos e servidores, o governo do presidente Lula assegurou que vai nomear o preferido da comunidade universitária.
Em 2019, a então vice-reitora Ethel Maciel, que hoje trabalha no Ministério da Saúde, teve 67,5% dos votos na consulta informal à comunidade universitária e, consequentemente, liderou a lista tríplice enviada a Bolsonaro.
Mas o então presidente da República frustrou a consulta e acabou escolhendo para reitor o professor Paulo Vargas, cujo mandato terminará no primeiro semestre de 2024.

REGRAS E CRONOGRAMA DA CONSULTA

Nesta quinta-feira (17), haverá uma sessão conjunta dos Conselhos Universitário, de Ensino, Pesquisa e Extensão e de Curadores para definir o processo de escolha de reitor e vice para 2024-2028.
O primeiro passo deve ser a criação de uma comissão encarregada de elaborar as regras e o cronograma da pesquisa junto à comunidade universitária. Estes devem ser definidos em uma segunda reunião conjunta dos conselhos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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