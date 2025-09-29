É preciso higienizar aparelhos de academia, alerta médico capixaba

Limpeza de equipamentos da academia, prática que ajuda evitar propagação de doenças como o herpes-zóster. Crédito: Shutterstock

O médico capixaba Wellington Meneli Pioto, anestesiologista e especialista em dor, recomendou que as pessoas tenham mais cautela no uso de equipamentos em academia e não deixem de higienizar os aparelhos antes de usá-los, bem como usar toalhas para formar barreira entre o corpo e os equipamentos. "Há um surto de herpes-zóster, cujo contágio é por meio do contato físico", alerta Pioto.



Em palestra na Igreja Batista da Praia, na Praia do Canto, na manhã deste domingo (28), ele falou sobre conscientização sobre o herpes-zóster, doença que causa muito sofrimento, principalmente para os idosos.

"Ter um estilo de vida saudável, alimentar-se bem, levar a vida com alegria, dormir de sete a oito horas por noite, e reforçar a imunidade com uso de suplementos, principalmente de Complexo B, são formas de fortalecer o corpo contra o vírus”, ensina.

Pioto diz que a vacina é altamente recomendável contra a doença. “Os casos estão se multiplicando e a vacina atualmente disponível garante 90% de segurança contra o ataque da doença, que provoca dores que podem se tornar crônicas, principalmente em idosos", acrescenta o especialista.

De acordo com informações de autoridades de saúde, a vacina é altamente recomendável, principalmente para quem tem mais de 50 anos, mesmo que já tenha tido a doença.

O médico Wellington Pioto: "A vacina atualmente disponível garante 90% de segurança contra o ataque da doença". Crédito: José Caldas

O herpes-zóster, popularmente conhecido como “cobreiro”, é resultado da reativação do vírus da catapora, que ocorre na infância. O vírus fica latente no corpo hospedeiro e, quando a idade avança, diante da queda da imunidade, a doença se manifesta em forma de erupção cutânea dolorosa em uma faixa do corpo.

Dependendo de sua intensidade, mesmo após o controle da doença, pode deixar sequelas em forma de neuralgia pós-herpética, uma dor crônica que persiste mesmo após o desaparecimento das lesões. Somente a vacina pode evitar a manifestação do vírus, para além de um estilo de vida saudável.

IGREJA PROMOVE VACINAÇÃO

A Igreja da Praia promoveu a campanha de prevenção neste domingo e, devido à grande demanda, estuda reabrir a oportunidade para que as pessoas possam, por meio de sua parceria com o fornecedor, se vacinar a preço promocional, contra o herpes-zóster. No dia 30 de novembro será oferecida a segunda dose pela igreja.

O preço de cada dose oferecida na campanha promovida pela igreja evangélica é de R$ 699, sendo que é necessária uma segunda dose em dois meses após a última aplicação. No total, as duas doses custam R$ 1.398, valor que pode ser pago em até dez vezes no cartão de crédito

Em rápida consulta de preços em laboratórios da Grande Vitória, a coluna apurou que cada dose da vacina custa de R$ 869 a até R$1.050, também com pagamento facilitado.

