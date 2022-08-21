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Leonel Ximenes

É bom de samba? Escola vai dar R$ 5 mil a compositor campeão no ES

Agremiação de Vitória , campeã do Grupo de Acesso, vai desfilar no Grupo Especial no ano que vem

Públicado em 

21 ago 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Chegou o Que Faltava campeã do grupo de acesso do Carnaval de Vitória 2022
Integrantes da Chegou o Que Faltava comemoram o título de campeã do Grupo de Acesso do Carnaval de Vitória 2022 Crédito: Fernando Madeira
Campeã do Grupo de Acesso, a escola de samba Chegou o Que Faltava, que desfila no Grupo Especial em 2023, promete dar um prêmio de R$ 5 mil ao compositor que fizer a melhor letra para a agremiação.
O concurso é aberto a todos os compositores interessados, inclusive poetas de outras escolas, filiados a entidades musicais em geral e talentos dos mais variados gêneros.

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Os compositores têm até o dia 3 de setembro para entregar a letra do samba. Logo depois, no dia 10, eles serão apresentados. Já no dia 17 de setembro será a final do concurso; a apresentação do samba escolhido está marcada para o dia 9 de outubro.
"Vamos levar para o Carnaval 2023 o saber popular, lendas e causos construídos pelo povo capixaba, que sempre deu conta de dizer de onde as coisas vêm e pra onde vão"
Jorge Mayko - Um dos carnavalescos da Chegou o Que Faltava
“A escolha será feita através de eliminatória interna. Logo depois teremos a apresentação dos sambas classificados e a final será com ambos os eventos na própria comunidade", explicou o presidente da Chegou o Que Faltava, Rafael Cavalliere.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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