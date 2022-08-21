É bom de samba? Escola vai dar R$ 5 mil a compositor campeão no ES

Campeã do Grupo de Acesso
, a escola de samba Chegou o Que Faltava, que desfila no Grupo Especial em 2023, promete dar um prêmio de R$ 5 mil ao compositor que fizer a melhor letra para a agremiação.
O concurso é aberto a todos os compositores interessados, inclusive poetas de outras escolas, filiados a entidades musicais em geral e talentos dos mais variados gêneros.
Os compositores têm até o dia 3 de setembro para entregar a letra do samba. Logo depois, no dia 10, eles serão apresentados. Já no dia 17 de setembro será a final do concurso; a apresentação do samba escolhido está marcada para o dia 9 de outubro.
“A escolha será feita através de eliminatória interna. Logo depois teremos a apresentação dos sambas classificados e a final será com ambos os eventos na própria comunidade", explicou o presidente da Chegou o Que Faltava
, Rafael Cavalliere.
Os carnaval
escos Jorge Maiko e Vanderson Cesar anunciaram a sinopse do enredo "O tesouro que faltava", que conta as lendas de tesouros esquecidos pelo Espírito Santo e os grandes tesouros do Estado, entre eles, o café, o aço, tesouros do mar e, finalizando, um dos grandes tesouros do bairro Goiabeiras
, que é a própria agremiação.