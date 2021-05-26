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Leonel Ximenes

Dores, sustos, imprevistos: ciclistas do ES atravessam o Estado pedalando

Um deles perdeu celular e dinheiro logo no começo do desafio, chegou a pensar em desistir, mas o percurso de 461 km foi completado com sucesso

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 16:00

Públicado em 

26 mai 2021 às 16:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Wanderson (de capacete cinza) e Wellinton (de azul) na divisa com o Rio de Janeiro e na divisa com a Bahia
Wanderson (de capacete cinza) e Wellinton (de azul) na divisa com o Rio de Janeiro e na divisa com a Bahia Crédito: Divulgação
Eles até poderiam dizer que foram do Nordeste para o Sudeste, mas o que ficou mesmo marcado para os ciclistas Wellinton Zava e Wanderson Coimbra é a satisfação de poder dizer que percorreram o Espírito Santo de Norte a Sul, da divisa da Bahia com a do Rio de Janeiro. Foi uma jornada de 461 quilômetros que começou no último sábado (22), às 18h, e terminou 28 horas depois em terras fluminenses.
Moradores de Jaguaré, no Norte do Estado, o motorista Wellinton, 37 anos, e seu amigo Wanderson, de 26, desempregado, pedalaram um total de 19 horas e 28 minutos para ir de uma extremidade à outra do ES. A largada, na divisa com a Bahia, foi tranquila, mas apenas três quilômetros adiante viria o primeiro imprevisto.
“Notei que havia perdido o meu celular com uma quantia de dinheiro dentro. Voltamos e não conseguimos encontrar nada. Naquele momento, meu psicológico já estava abalado no início do desafio, mas o guarda do posto fiscal da divisa nos reanimou a continuar”, conta Wellinton, que confessa que pensou em desistir da saga logo diante do primeiro obstáculo. Primeiro, mas não único, como é comum nestes desafios.
Na altura de Fundão, com a viagem já bem adiantada, a natureza cobrou seu preço pela “ousadia” dos dois ciclistas, que sentiram muito frio de madrugada, aumentando o desgaste físico dos dois parceiros de viagem. Além disso, Wellinton, particularmente, parecia que não estava com muita sorte: o pneu da sua bike furou e a lanterna queimou.

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Problemas no Norte, dificuldades ainda maiores no Sul. Na subida da BR 101, em Alfredo Chaves, eles enfrentaram o trecho mais difícil do percurso: “A gente chegou a pensar em desistir, mas tínhamos motivações para concluir o desafio”, afirmou Wanderson.

MOTIVAÇÃO E SUCESSO NO DESAFIO

Superado o obstáculo, com muita dificuldade, os ciclistas de Jaguaré conseguiram chegar até o final, na divisa do ES com o RJ, impulsionados por motivos diferentes, mas decisivos para o sucesso da empreitada.
"Vi a imagem de amigos de Sooretama que também cumpriram o desafio, achei bacana e quis também”, brincou o “invejoso” Wellinton.

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Para Wanderson, entretanto, a motivação era mais profunda e tem tudo a ver com sua história de vida e as dores físicas e emocionais que experimentou.
“Fui atleta de futebol profissional e tive que interromper a carreira após três cirurgias para retirada de um tumor no joelho. Cheguei a perder os movimentos da perna e voltei a realizar atividades físicas pedalando. Em cada momento de dor, me vinha a imagem da minha mãe, pois eu vi ela morrer com um câncer, quando eu tinha apenas 8 anos de idade, aí eu lembrava que cada dor que estava sentindo não era nada perto das que já me machucaram um dia”, relata.
Para conseguir alcançar a marca, a dupla teve o apoio do empresário Lucas Reis, de uma equipe de carro que acompanhou a viagem toda e de muitos ciclistas e amigos de Jaguaré que compraram rifas para arrecadar fundos para custear a travessia do Estado.
"Estamos muito felizes por termos concluído o objetivo, pelo apoio recebido e agora vamos nos planejar para um próximo desafio” adianta Wellinton, que no entanto ainda não definiu qual será o percurso. Quem sabe atravessar o Brasil de Norte a Sul? Fica a sugestão.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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