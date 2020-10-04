  • Esportes
  • Brasileiro vence prova olímpica da Copa do Mundo de Mountain Bike pela 1ª vez
Esportes

Brasileiro vence prova olímpica da Copa do Mundo de Mountain Bike pela 1ª vez

Segundo colocado do ranking mundial, Henrique Avancini é esperança para os Jogos de Tóquio

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 17:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2020 às 17:21
O ciclista brasileiro Henrique Avancini vence prova de cross country olímpico em Nové Mesto, na República Tcheca
O ciclista brasileiro Henrique Avancini vence prova de cross country olímpico em Nové Mesto, na República Tcheca Crédito: Reprodução Red Bull
O brasileiro Henrique Avancini, 31, venceu neste domingo (4), pela primeira vez na carreira, uma etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike na categoria olímpica.
Segundo colocado do ranking mundial, o ciclista fez o tempo de 1h25min03s na prova disputada em Nové Mesto, na República Tcheca, e deixou para trás o atual líder do ranking e campeão olímpico, o suíço Nino Schurter, que dividiu a segunda posição com o holandês Milan Vader.
Logo após a prova, o atleta comemorou a vitória em uma postagem no Instagram. "Todos nós nascemos para sermos especiais. Só não pare de crer! Obrigado pelo apoio. Essa é nossa!", escreveu.
Essa foi a segunda etapa da Copa do Mundo disputada na República Tcheca. Na primeira, na última quinta-feira (1º), o brasileiro terminou na quinta posição na categoria olímpica. Um dia depois, ele venceu a prova em distância curta --foi a quarta vitória dele em Copas do Mundo nessa categoria.
Com a vitória em uma prova de elite na categoria olímpica, Avancini, que foi campeão mundial na categoria maratona em 2018, se cacifa ainda mais para brigar por uma medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

O próximo desafio do brasileiro será o Mundial de Moutain Bike, disputado a partir da próxima quarta-feira (7) em Leogang, na Áustria. O melhor resultado de Avancini em mundiais na categoria olímpica foi o quarto lugar, obtido em 2017 e 2018.

