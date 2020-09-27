Ciclismo - Francês Julian Alaphilippe é o campeão mundial de 2020

Crédito: Julian Alaphilippe comemora. A vitória valeu ao francês o título mundial de ciclismo em 2020 (AFP

Julian Alaphilippe é novo campeão mundial de ciclismo. Neste domingo, na prova de estrada da competição, que neste ano de 2020 foi realizada na região do autódromo de Ímola, na Itália, o francês, que defende a equipe Quick-Step, atacou no fim da última subida e chegou com o tempo de 6h38min34s. Em segundo lugar, 24s atrás, chegou o belga Wout Van Aert. Este ciclista também sai do Mundial em alta, já que também foi vice-campeão do contrarrelógio (leia mais abaixo).Alaphilippe, já com a camisa arco-íris de campeão mundial (que usará até o próximo mundial, em 2021) se prepara para subir ao pódio (AFP)O terceiro lugar foi de Marc Hirschi. O suíço superou por apenas um pneu o campeão de 2014, o polonês Michal Kwiatkowski. Em quinto, fechando o pelotão que tentou se aproximar de Alaphilippe, chegou o esloveno Primoz Roglic, o vice-campeão do Tour de France encerrado no domingo passado.O triunfo de Alaphilippe é o primeiro de um ciclista francês em Mundial nos últimos 23 anos. Desde Laurent Brochard em 1997 que o país, o terceiro maior vencedor do Mundial, estava em jejum (a Bélgica é o país com mais triunfos, 26; Itália, 19; e França, 10, aparecem a seguir).

A prova

A prova contou com todos os ciclistas que ficaram nos primeiros lugares na Volta da França-2020, incluindo o campeão Tadej Pogacar. O esloveno puxou uma fuga na penúltima das subidas na Cima Gallisterina (11% de inclinação) e desceu rumo ao circuito de Ímola abrindo 20s. Porém, no início da última subida, foi alcançado e começou a ficar para trás. A partir daí, os 25km finais foram de revezamento na liderança envolvendo dezenas de ciclistas. Porém, no quilômetro final da subida, o francês Julian Alaphilippe iniciou um ataque e escapou sozinho, acelerando na estrada em descida que levava ao autódromo de Ímola. O astro do ciclismo francês (vice-campeão do Tour de France em 2019 e vencedor de diversas clássicas) manteve a vantagem entre 11 e 15s até entrar no autódromo para celebrar a sua vitória.

Após cruzar a chegada, Alaphilippe caiu no choro, emocionado com a vitória que chega três meses após a morte de seu pai.

Julian Alaphilippe é ciclista da equipe Quick Step, mas é importante ressaltar que no Campeonato Mundial a vitória não é creditada para a equipe, mas para o país: trata-de se uma competição ao estilo de uma Copa do Mundo do futebol e não uma Liga dos Campeões.

Como foi o Mundial Eis os principais resultados:

Estrada masculino

1 - Julian Alaphilippe (França) - 6h38m34s2 - Wout Van Aert (Bélgica) + 24s3 - Marc Hirschi (Suíça) + 24s4 - Michal Kwiatkowski (Polônia) + 24s5 - Primoz Roglic (Eslovênia) + 24s

Contrarrelógio masculino1 - Filippo Ganna (Itália) - 35m54s2 - Wout Van Aert (Bélgica) + 26s73 - Stefan Kung (Suíça0 29s94 - Thomas Geraint (Grã Bretanha) + 37s5 - Rohan Dennis (Austrália) + 39s7

Estrada feminino

1 - Anna van der Breggen (Holanda) 4h09m57s2 - Annemiek van Vleuten (Holanda) + 1m20s3 - Elisa Longo Borghini (Itália) + 1m20s4 - Marianne Vos (Holanda) + 2m01s5 - Liane Lippert (Alemanha) + 2m01s

Contrarrelógio feminino

1 - Anna van der Breggen (Holanda) 40m20s2 - Marlen Reusser (Suíça) + 15s3 - Ellen Dijk (Holanda)+ 31s4 - Lisa Brennauer (Alemanha) + 45s15 - Grace Brown (Austrália) + 1m01s

Obs: Nesta prova de contrarrelógio, realizada na quinta-feira, a americana Chloe Dygert sofreu um grave acidente ao se chocar numa grade de proteção e cair num pequeno barranco. Ela, campeã mundial de contrarrelógio em 2019 e favorita ao bi, teve lacerações na perna e no joelho esquerdos, fez cirurgias e só retornará em 2021.

O que vem por aí: Giro da Itália