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Leonel Ximenes

Deputado quer que onda gigante seja patrimônio natural do ES

Pico, que alcança seis metros de altura, tem atraído surfistas do país inteiro

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 02:05

Públicado em 

12 ago 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O bodyboarder capixaba Breno Küster surfou uma onda impressionante no pico da Avalanche e após ser puxado pelo surfista Ian Cosenza
O bodyboarder capixaba Breno Küster surfa uma onda no pico da Avalanche Crédito: Diego Lopes/@ds.images
Considerada uma das maiores ondas do país, a Avalanche, que fica a cerca de cinco quilômetros de Itapuã, em Vila Velha, pode se tornar patrimônio natural e turístico do Espírito Santo, conforme projeto de lei (PL 369/2021) apresentado pelo deputado Carlos Von (Avante) na Assembleia Legislativa.
Formada na região conhecida pelos pescadores como “Baixo dos Pacotes”, a onda, por alcançar até seis metros de altura, atrai surfistas de todo o país. O pequeno arquipélago dos Pacotes é formado por três pequenas ilhas e mais a bancada submersa, que é justamente onde quebram as ondas gigantes.
A profundidade em torno das ilhas chega a ter mil metros, segundo o deputado, e é exatamente esse o fator que faz com que grandes ondulações de sudeste/leste quebrem na bancada de forma violenta.

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A Avalanche recebeu esse nome devido à espuma branca que despenca junto da onda lembrando uma avalanche de neve. “Desacreditada pela maioria até meados da década passada, a onda tem esse nome por refletir as conclusões que eram tiradas no passado, uma vez que a analogia feita na época era de uma espuma branca com um certo tamanho, mas que não era considerada onda com qualidade suficiente para ser surfada”, disse o deputado Carlos Von.

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O local é frequentado por personalidades do esporte náutico brasileiro como o bicampeão mundial de stand up paddle, Caio Vaz, que também é um experiente surfista de ondas gigantes. Também já passaram por lá os surfistas Lucas Medeiros, Ian Vaz, Carlos Burle, Lucas Chumbo, Alemão de Maresias, Marcelo Trekinho e Daniel Rangel, entre outros.
O projeto de lei já foi lido em sessão ordinária e agora segue para as comissões de Turismo, Justiça e Finanças para a elaboração de parecer.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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