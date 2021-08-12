Deputado quer que onda gigante seja patrimônio natural do ES

O bodyboarder capixaba Breno Küster surfa uma onda no pico da Avalanche Crédito: Diego Lopes/@ds.images

Considerada uma das maiores ondas do país, a Avalanche, que fica a cerca de cinco quilômetros de Itapuã, em Vila Velha , pode se tornar patrimônio natural e turístico do Espírito Santo, conforme projeto de lei (PL 369/2021) apresentado pelo deputado Carlos Von (Avante) na Assembleia Legislativa.

Formada na região conhecida pelos pescadores como “Baixo dos Pacotes”, a onda, por alcançar até seis metros de altura, atrai surfistas de todo o país. O pequeno arquipélago dos Pacotes é formado por três pequenas ilhas e mais a bancada submersa, que é justamente onde quebram as ondas gigantes.

A profundidade em torno das ilhas chega a ter mil metros, segundo o deputado, e é exatamente esse o fator que faz com que grandes ondulações de sudeste/leste quebrem na bancada de forma violenta.

A Avalanche recebeu esse nome devido à espuma branca que despenca junto da onda lembrando uma avalanche de neve. “Desacreditada pela maioria até meados da década passada, a onda tem esse nome por refletir as conclusões que eram tiradas no passado, uma vez que a analogia feita na época era de uma espuma branca com um certo tamanho, mas que não era considerada onda com qualidade suficiente para ser surfada”, disse o deputado Carlos Von.

O local é frequentado por personalidades do esporte náutico brasileiro como o bicampeão mundial de stand up paddle, Caio Vaz, que também é um experiente surfista de ondas gigantes. Também já passaram por lá os surfistas Lucas Medeiros, Ian Vaz, Carlos Burle, Lucas Chumbo, Alemão de Maresias, Marcelo Trekinho e Daniel Rangel, entre outros.