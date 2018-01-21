Susto: surfista capixaba é 'engolido' por onda gigante no Havaí

As imagens assustam e dão para ter uma ideia do que aconteceu com o surfista capixaba de stand up paddle, Lucas Medeiros, especialista em ondas gigantes, que na última semana, juntamente com sua equipe, esteve na famosa Praia de Jaws para usufruir da ondulação que o mar do Havaí "disparou".

Lucas Medeiros, de 24 anos, sofreu queda assustadora no Havaí Crédito: Reprodução

Com condições para surfar, com ondas acima dos dez metros de altura, Lucas Medeiros e um grupo de surfistas, já famosos por terem costume de surfar na região, entraram na água com a expectativa de terem um dia com bastante adrenalina. A aventura foi acompanhada por milhares de pessoas que acompanhavam a disputa da praia. Contudo, o momento do dia acabou por ser uma queda assustadora de Lucas, que foi surpreendido pela dimensão e força da onda que surfava. O atleta natural de Jacaraípe, na Serra, apanhou a onda mas acabou por sofrer um wipeout, ou seja, ser derrubado da prancha. Sem controle da situação, o ele foi ainda projetado, batendo o corpo com força contra o paredão de água.

O resgate do capixaba foi feito por colegas e também por uma equipe que fazia a segurança dos praticantes. Lucas Medeiros, de 24 anos, foi encaminhado para um hospital da região, onde lhe foi diagnosticado uma grave fratura no pé direito, que quebrou em três partes.

Além de quebrar o pé, o pior foi o susto que tive. Foi uma sensação horrível. Fiz muito sacrifício para chegar até o Havaí e agora saio daqui com a notícia que terei que ficar bastante tempo sem subir em cima de uma prancha. É triste demais. Mas, por outro lado, quebrei apenas o pé, pois tem gente que cai e fica em situação bem pior do que a minha. Estou tendo o apoio dos amigos, de familiares, e espero voltar para o Brasil o quanto antes para me recuperar", comentou Lucas.

Lesão no pé direito de Lucas Medeiros Crédito: Acervo Pessoal

E se engana que a queda deixou o surfista com medo de retornar ao mar. De acordo com o próprio atleta, sua intenção é voltar aos treinos o quanto antes.

Devo ficar parado aproximadamente uns três meses. Isso sem poder forçar o pé. Depois precisarei ir caminhando lentamente para me reacostumar a fazer os movimentos e também para fazer a fisioterapia correta para não ficar com nenhuma sequela. O importante é que estou bem, as dores já diminuíram e logo estarei pegando minhas ondas novamente, afirmou Lucas.

Ortopedista faz uma análise prévia

Lucas Medeiros está se locomovendo de muleta Crédito: Acervo Pessoal

O susto por ter sido engolido por uma onda gigante já passou, mas Lucas Medeiros precisará tomar alguns cuidados caso queira se recuperar totalmente. Segundo o ortopedista do atleta capixaba, Augusto Ribeiro Júnior, que é de Aracaju, Sergipe, e acompanha os surfistas em viagens pelo mundo, as lesões ainda precisam ser bem avaliadas para que um laudo exato seja transmitido.

Existe fratura na base do segundo metatarson e também tem fratura na base do quarto metatarson. E uma lesão na articulação. O critério é instabilidade mecânica, pois olhei algumas fotos e o ligamento lisfranc foi quebrado. Isso faz com que o atleta venha sentir dor. Agora é ver o grau dessa lesão com mais calma para saber o critério que precisará ser feito para fixar a região. Mas, antes de afirmar qualquer coisa, uma radiografia do pé esquerdo precisará ser feita para que eu possa comparar os dois pés. Pode ser que exista a necessidade de fazer uma cirurgia no local, explicou o ortopedista.