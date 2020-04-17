"Dedo-duro" entrega fujões da quarentena e faz sucesso nas redes sociais no ES

O dono da conta, criada há cerca de uma semana, denuncia, com fotos e vídeos recebidos dos seus seguidores, festas
, treinos físicos, convites para aniversários e reuniões de amigos em casa, entre outras escapadas. Nada passa batido ao olhar do bisbilhoteiro.
Uma das postagens mostra um grupo de amigos, numa reunião em casa, com uma postagem debochando do isolamento social: “Bora quebrar a quarentena?”. Outra mensagem mostra um aniversário entre amigos em que o bolo é decorado com a imagem do novo coronavírus. Na tábua do bolo, a identificação (como se precisasse): “Covid-19”.
O dono da página, entretanto, começa a sentir a pressão por expor as violações da quarentena
. Ele reclamou no perfil que tem recebido ataques, ameaças de agressão e processos e tentativa de invasão da conta. Segundo ele, o perfil corre o risco de ser retirado do ar. Mas mesmo assim o internauta parece que não vai se intimidar e promete continuar denunciando os que desobedecem às medidas de isolamento social.
Um dos vídeos do perfil mostra a ex-BBB capixaba Gizelly
sendo recepcionada por fãs na sua chegada ao Aeroporto de Vitória. Nada escapa ao bisbilhoteiro da quarentena. Vamos respeitar o isolamento social, gente! Ou alguém quer ir parar na página do “dedo-duro” da quarentena?