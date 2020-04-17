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Leonel Ximenes

"Dedo-duro" entrega fujões da quarentena e faz sucesso nas redes sociais no ES

Perfil (anônimo) “vacilocovidvitoria” já ajudou a Polícia Militar acabar com uma festa com 40 pessoas em Vitória

Públicado em 

17 abr 2020 às 13:56
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Bolo decorado com a imagem do novo coronavírus: festa foi denunciada no perfil
Bolo decorado com a imagem do novo coronavírus: festa foi denunciada no perfil Crédito: Reprodução do Instagram
Já tem quase 10 mil seguidores o “vacilocovidvitoria”, um perfil (anônimo) no Instagram que está fazendo muito sucesso nestes tempos de pandemia do novo coronavírus. A página é um autêntico “dedo-duro” do bem, pois denuncia pessoas que estão violando as medidas de isolamento social recomendadas pelas autoridades de Saúde.
O dono da conta, criada há cerca de uma semana, denuncia, com fotos e vídeos recebidos dos seus seguidores, festas, treinos físicos, convites para aniversários e reuniões de amigos em casa, entre outras escapadas. Nada passa batido ao olhar do bisbilhoteiro.
Uma das postagens mostra um grupo de amigos, numa reunião em casa, com uma postagem debochando do isolamento social: “Bora quebrar a quarentena?”. Outra mensagem mostra um aniversário entre amigos em que o bolo é decorado com a imagem do novo coronavírus. Na tábua do bolo, a identificação (como se precisasse): “Covid-19”.
Página semelhantes foram criadas em todo o país e, a exemplo do perfil capixaba, todas têm feito muito sucesso nas redes sociais. E acabam sendo muito úteis para as autoridades. Ontem (16) à noite, por exemplo, a Polícia Militar interrompeu uma festa numa marina localizada no bairro Santa Luíza, em Vitória, que tinha cerca de 40 pessoas. A farra foi denunciada pelo “vacilocovidvitoria”.

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O dono da página, entretanto, começa a sentir a pressão por expor as violações da quarentena. Ele reclamou no perfil que tem recebido ataques, ameaças de agressão e processos e tentativa de invasão da conta. Segundo ele, o perfil corre o risco de ser retirado do ar. Mas mesmo assim o internauta parece que não vai se intimidar e promete continuar denunciando os que desobedecem às medidas de isolamento social.
Um dos vídeos do perfil mostra a ex-BBB capixaba Gizelly sendo recepcionada por fãs na sua chegada ao Aeroporto de Vitória. Nada escapa ao bisbilhoteiro da quarentena. Vamos respeitar o isolamento social, gente! Ou alguém quer ir parar na página do “dedo-duro” da quarentena?
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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