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Leonel Ximenes

Prefeitura de Vitória contrata empresa para monitorar redes sociais

Com a ferramenta, PMV vai receber, em tempo real,  a análise do sentimento da população manifestado nos meios digitais

Públicado em 

16 abr 2020 às 13:29
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

A empresa especializada fará o serviço de análise “com base no monitoramento e análise em Big Data
A empresa especializada fará o serviço de análise com base no monitoramento e análise em Big Data Crédito: Divulgação
Prefeitura de Vitória, por meio da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), contratou uma empresa para monitorar as redes sociais. Segundo o objeto da licitação, a empresa especializada fará o serviço de análise de sentimento da população, em tempo real, “com base no monitoramento e análise, em Big Data, utilizando redes neurais artificiais”.
A empresa vencedora da concorrência apresentou uma proposta no valor mensal de R$ 24,5 mil e, segundo a PMV, os documentos estão sendo analisados. Perguntada se esses dados coletados nas redes sociais poderiam ser utilizados na eleição municipal, a prefeitura alega que o processo de contratação foi aberto no começo de fevereiro e que agora será muito útil para acompanhar o impacto da crise da epidemia do novo coronavírus nas atividades econômicas.
“Neste momento, priorizaremos o monitoramento das ações relacionadas ao combate à Covid-19 e ao estudo dos impactos da pandemia na economia da cidade, de forma a ajudar na elaboração de planos de recuperação da economia de Vitória, observando os impactos nos mais diversos setores, sobretudo no trabalho”, diz nota enviada pela PMV.

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Cada vez mais popular no meio corporativo e na gestão pública, a análise de sentimentos é uma técnica para extrair informações de textos em linguagem natural.
O objetivo dessa técnica é obter a tendência de um texto ou sentença. Assim, por exemplo, a partir de frases nas redes sociais, poderia se verificar se o comportamento da população no isolamento, ao longo da pandemia, é positivo ou negativo à Prefeitura de Vitória.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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