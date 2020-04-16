Prefeitura de Vitória contrata empresa para monitorar redes sociais

A empresa vencedora da concorrência apresentou uma proposta no valor mensal de R$ 24,5 mil e, segundo a PMV, os documentos estão sendo analisados. Perguntada se esses dados coletados nas redes sociais poderiam ser utilizados na eleição municipal
, a prefeitura alega que o processo de contratação foi aberto no começo de fevereiro e que agora será muito útil para acompanhar o impacto da crise da epidemia do novo coronavírus nas atividades econômicas.
“Neste momento, priorizaremos o monitoramento das ações relacionadas ao combate à Covid-19
e ao estudo dos impactos da pandemia na economia da cidade, de forma a ajudar na elaboração de planos de recuperação da economia de Vitória, observando os impactos nos mais diversos setores, sobretudo no trabalho”, diz nota enviada pela PMV.
Cada vez mais popular no meio corporativo e na gestão pública, a análise de sentimentos é uma técnica para extrair informações de textos em linguagem natural.
O objetivo dessa técnica é obter a tendência de um texto ou sentença. Assim, por exemplo, a partir de frases nas redes sociais, poderia se verificar se o comportamento da população no isolamento, ao longo da pandemia, é positivo ou negativo à Prefeitura de Vitória.