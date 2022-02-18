Craque que passou a infância no ES pode render milhões de euros ao Galo

O Atlético-MG vive a expectativa de vender uma de suas maiores promessas, o jovem meia-atacante Savinho, de 17 anos. O garoto, que nasceu no Rio de Janeiro, mas que morou em São Mateus
dos 3 aos 9 anos, pode render ao Galo
6,5 milhões de euros (R$ 38,2 milhões).
Fora outros 6 milhões de euros (R$ 35,3 milhões) em bônus, acionados diante de metas estabelecidas. O comprador deverá ser o Grupo City, controlador do Manchester City, da Inglaterra, comandado por Pep Guardiola.
O Grupo City (oficialmente City Football Group) detém 100% de participação do Manchester City, do Melbourne City (Austrália) e do Montevideo City Torque. Ainda conta com porcentagens em New York City (MLS), Mumbai City (Índia), Girona (Espanha), Yokohama Marinos (Japão), Troyes (França), Sichuan Jiuniu (China), Bolivar (Bolívia) e Lommel SK (Bélgica).
De acordo com o site Transfer Market, especializado em mercado do futebol, Savinho tem o valor atual de 5 milhões de euros (R$ 29,35 milhões). Segundo o Globo Esporte
, os destinos mais prováveis do garoto são o Troyes e o Lommel SK.