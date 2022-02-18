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Leonel Ximenes

Craque que passou a infância no ES pode render milhões de euros ao Galo

Meia-atacante, de apenas 17 anos, viveu em São Mateus dos 3 aos 9 anos de idade

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 02:09

Públicado em 

18 fev 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O passe de Savinho vale atualmente 5 milhões de euros (R$ 29,35 milhões)
O passe de Savinho vale atualmente 5 milhões de euros (R$ 29,35 milhões) Crédito: Divulgação
O Atlético-MG vive a expectativa de vender uma de suas maiores promessas, o jovem meia-atacante Savinho, de 17 anos. O garoto, que nasceu no Rio de Janeiro, mas que morou em São Mateus dos 3 aos 9 anos, pode render ao Galo 6,5 milhões de euros (R$ 38,2 milhões).
Fora outros 6 milhões de euros (R$ 35,3 milhões) em bônus, acionados diante de metas estabelecidas. O comprador deverá ser o Grupo City, controlador do Manchester City, da Inglaterra, comandado por Pep Guardiola.

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O Grupo City (oficialmente City Football Group) detém 100% de participação do Manchester City, do Melbourne City (Austrália) e do Montevideo City Torque. Ainda conta com porcentagens em New York City (MLS), Mumbai City (Índia), Girona (Espanha), Yokohama Marinos (Japão), Troyes (França), Sichuan Jiuniu (China), Bolivar (Bolívia) e Lommel SK (Bélgica).
De acordo com o site Transfer Market, especializado em mercado do futebol, Savinho tem o valor atual de 5 milhões de euros (R$ 29,35 milhões). Segundo o Globo Esporte, os destinos mais prováveis do garoto são o Troyes e o Lommel SK.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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