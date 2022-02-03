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Disputa acirrada

Richarlison perde espaço na Seleção e pode ficar fora da Copa do Mundo

Capixaba não esteve nas últimas convocações e viu concorrentes como Vinícius Junior, Antony e Raphinha se destacarem com a amarelinha

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 02:00

Públicado em 

03 fev 2022 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Richarlison
Richarlison brilhou nas Olimpíadas de Tóquio, mas depois sofreu lesão e passou a ficar de fora das convocações de Tite Crédito: Julio Cesar Guimarães/COB
Jogador de confiança do técnico Tite desde quando ele assumiu o comando da Seleção Brasileira, o atacante capixaba Richarlison corre um grande risco de não vestir a amarelinha na Copa do Mundo do Catar, em novembro deste ano. Fora da última lista, o jogador do Everton-ING pode ter perdido espaço para jogadores mais jovens, que se destacaram nos últimos jogos.
No dia 13 de setembro do ano passado, Richarlison sofreu uma lesão no joelho que o tirou de ação por 40 dias. Por isso ficou fora dos dois últimos jogos da Seleção em 2021. Já nesta última rodada das Eliminatórias, Tite optou por testar jogadores (o que deve fazer também nas próximas partidas) e o capixaba ficou mais uma vez teve que acompanhar a Seleção pela TV.

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Acontece que boa parte dos testes de Tite vem sendo realizados no setor ofensivo, e Vinícius Junior, Rodrygo e Antony, que já se destacavam em seus clubes, aproveitaram ao máximo a oportunidade e certamente colocaram mais uma pulga atrás da orelha do treinador.
Tite deve levar seis ou sete atacantes para a Copa do Mundo. Neymar é intocável, Raphinha mudou a dinâmica de jogo da Seleção e com certeza já garantiu um lugar no elenco. Vinícius Junior (Real Madrid) e Antony (Ajax)  passaram a acrescentar muito ao time canarinho e dificilmente ficarão de fora.
Na esteira dos jogadores de confiança de Tite, Richarlison se junta a Firmino e Gabriel Jesus, sendo que nenhum destes vive uma grande fase. E na disputa dessas últimas vagas ainda estão Gabigol, Rodrygo e Matheus Cunha. No momento não seria nenhuma surpresa ver o capixaba fora da lista definitiva para a Copa. O fato é que a disputa por um lugar no ataque do time que vai ao Catar está acirradíssima. Richarlison vai ter que jogar muita bola nos próximos meses para garantir sua vaga.
A convocação oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo deve acontecer no início do mês de outubro. Até lá restam dois jogos pelas Eliminatórias e cinco amistosos.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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