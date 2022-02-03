Richarlison perde espaço na Seleção e pode ficar fora da Copa do Mundo

Richarlison brilhou nas Olimpíadas de Tóquio, mas depois sofreu lesão e passou a ficar de fora das convocações de Tite Crédito: Julio Cesar Guimarães/COB

Jogador de confiança do técnico Tite desde quando ele assumiu o comando da Seleção Brasileira, o atacante capixaba Richarlison corre um grande risco de não vestir a amarelinha na Copa do Mundo do Catar, em novembro deste ano. Fora da última lista, o jogador do Everton-ING pode ter perdido espaço para jogadores mais jovens, que se destacaram nos últimos jogos.

No dia 13 de setembro do ano passado, Richarlison sofreu uma lesão no joelho que o tirou de ação por 40 dias. Por isso ficou fora dos dois últimos jogos da Seleção em 2021. Já nesta última rodada das Eliminatórias, Tite optou por testar jogadores (o que deve fazer também nas próximas partidas) e o capixaba ficou mais uma vez teve que acompanhar a Seleção pela TV.

Acontece que boa parte dos testes de Tite vem sendo realizados no setor ofensivo, e Vinícius Junior, Rodrygo e Antony, que já se destacavam em seus clubes, aproveitaram ao máximo a oportunidade e certamente colocaram mais uma pulga atrás da orelha do treinador.

Tite deve levar seis ou sete atacantes para a Copa do Mundo. Neymar é intocável, Raphinha mudou a dinâmica de jogo da Seleção e com certeza já garantiu um lugar no elenco. Vinícius Junior (Real Madrid) e Antony (Ajax) passaram a acrescentar muito ao time canarinho e dificilmente ficarão de fora.

Na esteira dos jogadores de confiança de Tite, Richarlison se junta a Firmino e Gabriel Jesus, sendo que nenhum destes vive uma grande fase. E na disputa dessas últimas vagas ainda estão Gabigol, Rodrygo e Matheus Cunha. No momento não seria nenhuma surpresa ver o capixaba fora da lista definitiva para a Copa. O fato é que a disputa por um lugar no ataque do time que vai ao Catar está acirradíssima. Richarlison vai ter que jogar muita bola nos próximos meses para garantir sua vaga.