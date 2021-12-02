Bicampeão brasileiro sim, senhor! Título do Atlético-MG é incontestável

Jogadores do Atlético-MG fazem a festa com o técnico Cuca após a conquista do título Crédito: Jhony Pinho/AGIF

O Galo passou por cima dos rivais no Campeonato Brasileiro, chegou a engatar uma sequência de 18 jogos sem saber o que era derrota na competição, praticamente um turno inteiro. Sempre que foi derrotado, reagiu rápido para não viver uma fase ruim. Méritos de um elenco muito experiente e de um treinador que parece ter nascido para comandar o clube.

A fórmula de sucesso para chegar ao bicampeonato foi investir pesado. Com o auxílio de patrocinadores, o Galo abriu os cofres para ter grandes nomes para o elenco. Hulk, Nacho Fernández e Diego Costa são as referências do plantel que ainda conta com muitos bons jogadores como Guilherme Arana, Junior Alonso, Keno, Zaracho e cia.

Quado há muito investimento, a cobrança pelo que vai acontecer em campo é muito maior. Para administrar isso, Cuca, técnico campeão da Libertadores com o Galo em 2013, foi o escolhido, e sem súvidas sua sinergia com o clube foi essencial para o sucesso dessa equipe. A “bagunça organizada” do treinador criou um time rápido e avassalador, com o poder de encurralar os adversários.

Com o tempo, como esperado, um time que se destaca passa a ser mais estudado e encontrar mais dificuldades. Por isso, na parte final do campeonato, o futebol bonito sumiu. Mas continuou eficiente e principalmente suficiente para ser melhor que os adversários. Principalmente por conta da estrela de Hulk, decisivo quando necessário e que resolveu jogos encardidos para o Galo.

O Atlético-MG foi beneficiado com pênaltis inexistentes, que apenas o VAR viu? Foi! Mas quem não foi, em algum momento, beneficiado ou prejudicado pela terrível arbitragem brasileira nessa temporada? Nada que possa deslegitimar ou tirar o mérito da conquista atleticana. O que esperamos é que pelo bem do espetáculo, o fator arbitragem melhore urgentemente em 2022.

O torcedor do Galo tem mais é que comemorar muito na noite desta histórica quinta-feira (02) e nos próximos dias. O título demorou, mas veio com um sabor especial, com gosto de quem se preparou para vencer, foi eficiente e enfim foi campeão. E o ano pode ficar ainda melhor, o Galo é favoritaço para vencer a Copa do Brasil diante do Athletico-PR.