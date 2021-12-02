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Galo Forte e Vingador

Keno brilha, Atlético-MG vence o Bahia e é bicampeão brasileiro

Clube mineiro ficou atrás do placar, mas conseguiu buscar a virada no segundo tempo e garantir novamente a taça do Brasileirão depois de 50 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2021 às 19:54

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 19:54

Keno marcou os dois gols, que garantiram a vitória e o título do Galo
Keno marcou os dois gols, que garantiram a vitória e o título do Galo Crédito: Pedro Souza /Atletico
Em uma partida emocionante, o Atlético-MG se sagrou bicampeão brasileiro ao vencer o Bahia por 3 a 2, na noite desta quinta-feira (02), na Fonte Nova. Após 50 anos, o torcedor atleticano pode voltar a soltar o grito de campeão da principal competição nacional. Hulk e Keno (2) marcaram os gols que garantiram a vitória e o título do Galo. Luiz Otávio e Gilberto fizeram os gols do Bahia. 
Com o resultado, o Galo chega aos 81 pontos e não pode ser mais alcançado por ninguém. Do outro lado, o Bahia fica em situação delicadíssima na tabela, permanece na 17ª colocação, na zona de rebaixamento, e ainda pode ver os rivais na luta contra o rebaixamento abrirem vantagem.

O JOGO

O jogo começou muito estudado, com as duas equipes concentradas e esperando o erro adversário. Como isso quase não aconteceu, poucas chances de gol foram criadas e todas as emoções acabaram ficando mesmo para o segundo tempo.  
Na segunda etapa, o Bahia começou com muita intensidade e conseguiu abrir dois gols de vantagem. Aos 16 em cabeçada de Luiz Otávio e aos 20 em chute de Gilberto na pequena área. Mas quando parecia que estava derrotado, o Galo ligou o turbo e marcou três gols em 5 minutos. Aos 27, Hulk converteu pênalti, aos 28 e aos 32 ficou por conta de Keno, que acertou dois belos chutes para garantir a vitória. o Galo é bicampeão brasileiro.

Torcida do Galo no ES vive carrossel de emoções no jogo que garantiu o título ao Atlético-MG

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