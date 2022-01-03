Fluminense anuncia zagueiro e se aproxima de meia: saiba chegadas, saídas e sondagens para 2022

O Fluminense segue se movimentando no mercado da bola. Nesta segunda-feira, o Tricolor anunciou seu quarto reforço para a temporada 2022. Trata-se do zagueiro David Duarte, que assinou contrato por quatro anos com o clube carioca. Além dele, a negociação com o meio-campista Nathan, do Atlético-MG, avançou e está perto de um final feliz. Veja, abaixo, a movimentação do Fluminense no mercado para o ano de 2022.

CONTRATAÇÕES DO FLUMINENSEO volante Felipe Melo, ex-Palmeiras, já foi anunciado oficialmente pelo clube como a primeira contratação para 2022. Além dele, o Fluminense também terá Willian Bigode, um sonho antigo e já acertado. O Tricolor também entrou em acordo por empréstimo com o lateral-esquerdo, Pineida, ex-Barcelona de Guayaquil e anunciou David Duarte, zagueiro ex-Goiás. Além deles, o técnico Abel Braga retornou e comandará o clube na temporada.

JOGADORES NA MIRAO meio-campista Nathan, do Atlético-MG, está no radar, e o Tricolor está próximo de finalizar a contratação por empréstimo de um ano. Além dele, o clube negocia com o argentino Germán Cano, ex-Vasco, e está próximo de anunciar oficialmente o lateral-esquerdo Cristiano, do Sheriff. A negociação com o atacante Ricardo Goulart, que rescindiu com o Guangzhou Evergrande, da China, não avançou. QUEM SAIUO atacante Samuel Granada, que esteve emprestado para o Vitória durante a temporada, já entrou em acordo, também por empréstimo, com o Nova Iguaçu para a disputa do Campeonato Carioca. O lateral-esquerdo Egídio assinou com o Coritiba.

Fernando Pacheco acertou o retorno ao Sporting Cristal, do Peru, após voltar de empréstimo ao Juventude. Outros jogadores estavam em fim de contrato e saem: o atacante Abel Hernández, anunciado pelo Atlético San Luis, do México, o zagueiro Reginaldo, reforço da Chapecoense, além de Lucas Barcelos, que assinou com CSA, e Robinho, que permanece em Bangladesh. Raí teve o empréstimo renovado ao Bangu.

Por fim, o atacante Raúl Bobadilla retornou ao Guaraní, do Paraguai, mas a tendência é que não permaneça na equipe. Os atletas Mascarenhas, Rodolfo e João Lopes têm destinos indefinidos até o momento. O CRB, por sua vez, tem caminho livre para adquirir Pablo Dyego.

QUEM PODE SAIRO zagueiro Frazan e o volante Caio Vinícius não estão nos planos e voltaram de empréstimo. Outros nomes ainda vão ser avaliados pela comissão, mesmo com contrato, como Muriel, Cazares, Lucca, entre outros.

TIME-BASE DE 2022Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Pineida; Felipe Melo, André e Yago Felipe; Luiz Henrique (Willian), Fred e Caio Paulista. Técnico: Abel Braga.

DESAFIOS PARA 2022Após terminar o Campeonato Brasileiro em 7º lugar, o Fluminense conquistou a vaga para as fases iniciais da Libertadores e realiza sua estreia no dia 23 de fevereiro. Porém, antes disso, o Tricolor começa a temporada de 2022 com a disputa do Campeonato Carioca, a partir do dia 26 de janeiro. Além disso, a equipe começa a Copa do Brasil já na terceira fase, no dia 20 de abril, enquanto o Brasileirão se inicia em 10 de abril.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 202226/01 - Fluminense x Bangu - Campeonato Carioca29/01 - Madureira x Fluminense - Campeonato Carioca 02/02 - Fluminense x Audax Rio - Campeonato Carioca05/02 - Flamengo x Fluminense - Campeonato Carioca09/02 - Fluminense x Botafogo - Campeonato Carioca