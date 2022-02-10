Richarlison diz que falta respeito da imprensa brasileira com Neymar

Em entrevista à ESPN argentina, o atacante Richarlison, do Everton, comentou que Neymar apanha muito da imprensa brasileira. Para o jogador, falta respeito com tudo o que o atacante do Paris Saint-Germain já fez pela Seleção Brasileira.

- A imprensa brasileira bate muito no Neymar. Falta respeito por tudo o que ele já deu à camisa da seleção. Ele é um ídolo das crianças - afirmou Richarlison.

Conhecido por provocar os argentinos nas redes sociais, Richarlison se mostrou simpático durante a entrevista e falou de sua admiração por Messi dizendo que o craque do PSG mereceu o título da Copa América de 2021, e também de seu desejo de jogar com o argentino.

- Messi é o melhor jogador do mundo. É de outro planeta. Gostaria muito de jogar ao lado dele. Eu já troquei de camisa com ele. Ele merecia o título da Copa América. Quando terminou o jogo (final), todos foram abraçá-lo. Já tinha perdido duas finais contra o Chile - recordou o atacante brasileiro.

Richarlison também comentou sobre sua admiração por outro argentino: o ex-atacante Aguero.

- Além do Messi, sempre gostei do Aguero. Já o enfrentei aqui (na Premier League). Eu o via atuar desde pequeno - completou.

O Everton de Richarlison está em 16º na Premier League, com 19 pontos, dois de vantagem sobre o Norwich, que é o primeiro na zona de rebaixamento. Além disso, Richarlison teve duas lesões nesta temporada, que o tiraram de seis partidas. O atacante soma quatro gols em 14 jogos no campeonato.