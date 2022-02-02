Craque alemão revela atrito com Mourinho na época de United: 'Me barrou e depois pediu desculpa'

Lenda do futebol alemão, o ex-meia Bastian Schweinsteiger revelou uma 'briga' com o técnico José Mourinho na época de Manchester United. Em entrevista ao portal 'Daily Mail', o craque afirmou que o treinador português o afastou do elenco, sem dar explicações. O ex-jogador ainda revelou um pedido de desculpas do comandante após o ocorrido.+ Com a camisa 10 do PSG, Messi é criticado pela imprensa após jogo apagado na Copa da França

- Foi tudo muito estranho. No dia do meu aniversário cheguei ao vestiário para me preparar para o treino e alguém me disse que não poderia, teria de sair e ir treinar com os reservas. Me magoou muito porque ninguém me avisou. Falei com o José Mourinho e ele deu-me uma explicação estranha, relacionada com a lesão que eu tinha tido - disse, antes de emendar:

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- Tenho muito respeito por ele, mas não entendi aquela situação. Depois, o Mourinho veio conversar comigo e pediu desculpa, reconhecendo que errou. Foi uma boa atitude da parte dele mas, nessa altura, já tinha perdido a vontade de estar no Manchester United, já não estava a 100% no clube - concluiu Schweinsteiger, que se aposentou há dois anos pelo Chicago Fire.