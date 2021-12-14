Galo campeão e Cruzeiro na Série B: entenda o abismo que separa os gigantes de Minas Gerais

Hoje há uma grande diferença em Belo Horizonte: a grandeza está tanto em Atlético quanto em Cruzeiro, porém, o momento é de Galo no topo, disputando tudo, enquanto a Raposa luta para se manter viva. Os cenários completamente diferentes mostram dívidas enormes, mas com diferenças que criam um abismo gigantesco entre os maiores clubes mineiros.

O Cruzeiro vive um caos financeiro há alguns anos. Após a matéria sobre problemas de corrupção dentro do clube, divulgada pelo programa jornalístico Fantástico, ainda em 2019, o clube entrou em uma crise sem precedentes. A Raposa perdeu crédito no mercado e a queda para a segunda divisão atrapalhou ainda mais os planos, já que toda renda cai, como cota de TV, venda de patrocínios, entre outros detalhes. O Galo, porém, vive situação completamente inversa. Desde 2020 que o clube conta com quatro empresários de sucesso que colocam muito dinheiro para o clube funcionar. A gestão se preocupa ainda em ser inteligente e eficaz. Além disso, o Atlético-MG, em relação ao Cruzeiro, apresenta mais "garantias" do que a Raposa. Isso quer dizer, em linhas gerais, que o Galo tem mais bens do que a Raposa.